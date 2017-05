Heureux du maintien du FC Metz en Ligue 1, Carlo Molinari tresse des louanges à Bernard Serin et Philippe Hinschberger. L'actuel vice-président grenat revient sur les moments délicats de la saison de son club.

Propos recueillis par Hervé Kuc

Carlo Molinari, comment jugez-vous la saison du FC Metz?

Le premier sentiment est celui de la satisfaction, car nous avons réussi notre «objectif maintien». Cela faisait quelques années que nous vivions une sorte de «yo-yo» et que nous recherchions de la stabilité au haut niveau. Ensuite, le fait d’évoluer en Ligue 1 vous évite 1.000 problèmes que vous avez à résoudre dès lors que vous vous retrouvez à l’étage inférieur: des salaires en baisse pour les joueurs qui restent et un effet négatif sur tout le club au niveau psychologique. C’est le soulagement qui domine aujourd’hui.

Le club a connu des périodes délicates. Quelles en ont été les raisons?

En début de saison, nous sommes partis avec un groupe qui avait évolué principalement en Ligue 2 et les renforts sont arrivés au compte-gouttes. Bisevac a écopé de six matches de suspension, Assou-Ekotto en a pris trois. Il y a eu l’affaire des pétards: à un moment donné, nous avons eu à gérer énormément de problèmes. Tout ceci a eu une incidence sur le moral, et le staff a dû gérer au mieux. J’avoue que cela a été très compliqué, mais que l’énorme solidarité qui a régné à l’intérieur du club a fait la différence.

Quelle a été l’attitude de Bernard Serin au cours de ces périodes sensibles?

Bernard Serin a été déterminant. C’est un capitaine d’industrie qui a su fédérer l’ensemble de la maison avec un succès certain. Il n’a jamais cédé à la panique et à tout fait avec un sang-froid remarquable. Il a atteint le niveau d’un très bon dirigeant de club. Sa sérénité et sa confiance ont aidé à vivre ces moments difficiles. En janvier, la sanction des points de pénalité nous avait plongés au fond du classement de la Ligue 1; malgré cela, Bernard n’a jamais cédé au pessimisme.

La défense messine a été la plus perméable de Ligue 1 avec 72 buts encaissés…

Oui, mais nous avons concédé la majeure partie de ces buts face à quatre clubs: Monaco, Lyon, Nice et Bordeaux. Pour la saison 2017-2018, il serait bon, effectivement, de faire afficher un goal average plus sympathique. Bernard Serin a vu, en fin de semaine dernière en compagnie de Philippe Gaillot, l’ensemble des joueurs de manière individuelle.

Carlo Molinari: «Philippe Hinschberger est un grenat de chez grenat. Avec lui, il n’y a pas de langue de bois, et cela change de certains entraîneurs.»

Photo: AFP

Ismaïla Sarr (19 ans) est très courtisé. Le FC Metz va-t-il réussir à le conserver dans son effectif?

Pour moi, il y a neuf chances sur dix de le voir avec nous lors du prochain exercice. Je connais très bien les intentions de Bernard Serin comme celles de Philippe Hinschberger: nous voulons le garder au FC Metz. Il nous faudrait recevoir une proposition exceptionnelle pour le laisser partir.

Le Sénégalais Ibrahima Niane (18 ans) arrive en provenance de Génération Foot à Dakar. Peut-il être le complément de Diabaté en attaque?

On le présente comme un futur grand buteur. C’est un joueur de surface, puissant (1,84m) et rapide. Il est impressionnant. D’après Olivier Perrin (directeur), c’est un tout bon. Effectivement, nous allons essayer de conserver Cheick Diabaté.

Philippe Hinschberger est arrivé au FC Metz le 24 décembre 2015. A l’époque vous aviez déclaré que «la couleur grenat allait à nouveau couler à Saint-Symphorien». Hinschberger vous a-t-il séduit?

Son retour a été primordial. Avec un autre technicien qui n’aurait pas forcément eu la mentalité messine, peut-être que le club n’aurait pas pu surmonter tout ceci. Philippe est un grenat de chez grenat. Je suis grandement satisfait qu’il puisse continuer l’aventure ici, il parle franc, avec lui il n’y a pas de langue de bois, on comprend ce qu’il dit et cela change de certains entraîneurs. Je pense que les médias ne peuvent que se réjouir de l’avoir comme interlocuteur.