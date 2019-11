Le Luxembourg et le Portugal vont s'affronter pour la 17e fois ce dimanche 17 novembre au stade Josy Barthel. La Seleção est la quatrième nation la plus rencontrée par les Roud Léiwen après la Belgique, la France et les Pays-Bas.

Bientôt les noces de diamant

(JFC, avec CN) - C'est le pays le plus croisé depuis le début des années 60! Le Portugal l'a emporté à 14 reprises, concédant un match nul et une défaite. Ce vieux couple s'est connu au début des années 60. Le Championnat d'Europe des nations venait de prendre son envol. Le Luxembourg préparait en douce l'un des plus beaux coups de son histoire et le Portugal découvrait Eusébio, pépite qui allait mener la sélection lusophone sur le podium de la Coupe du monde 1966.

Ainsi s'est nouée la relation entre les deux pays un soir de mars 1961 à Lisbonne. Une prise de contact sans concession et une fessée (6-0) qui en appelait d'autres. Sauf que le retour de manivelle fut d'une rare violence. Eusébio rêvait sans doute de débuts plus glorieux.

La claque infligée par le Luxembourg (4-2) sept mois plus tard fut aussi la seule victoire du club FLF en quinze confrontations. Il y a bien eu ce match nul lors d'une rencontre amicale en 1991 pour le seul et unique but de Carlo Weis en sélection.

Pour le reste, la Seleção s'est montrée intransigeante. Parfois poussée dans ses retranchements comme en septembre 2012 (1-2), elle a souvent maîtrisé son sujet lors des campagnes qualificatives pour une Coupe du monde.