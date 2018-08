Le champion de Pologne n'a pas fait dans le demi-mesure face au Racing (11-2) pour ce deuxième match du groupe G du tour préliminaire de la Ligue des champions. Dernière occasion de briller ce dimanche face aux Gallois de Cardiff.

Sport 2 min.

Bielsko-Biała un cran au-dessus du Racing

Le champion de Pologne n'a pas fait dans le demi-mesure face au Racing (11-2) pour ce deuxième match du groupe G du tour préliminaire de la Ligue des champions. Dernière occasion de briller ce dimanche face aux Gallois de Cardiff.

à Bielsko Biala, Stéphane Guillaume



Ce n’était pas la première fois qu’un club Grand-Ducal devait se frotter à un adversaire polonais. En 2016 et dans l’ancienne appellation de cette compétition qui se nommait l’UEFA Futsal Cup, l'ALSS Futsal Munsbach avait croisé la route du KS Zduńska Wola. Avec une lourde défaite dans les chiffres: 10-4.

Que dire de cette première période qui s'est terminée sur un score de 7-0 en faveur du Record Bielsko-Biała? Les chiffres parlent simplement d'eux-mêmes. Même si les Racingmen ont été courageux et valeureux tout au long des vingt premières minutes de jeu cela n'a pas suffi face à des Polonais maîtres du jeu et à l'affût de chaque petite erreur du Racing. Les buts se sont empilés les uns après les autres pour arriver à cette lourdeur du score à la pause. Une pause tombée à pic pour le coach André Serio pour rebooster les troupes.

La seconde période recommence sous de meilleurs auspices. Bielsko-Biała fait débuter un autre quatre de base et le Racing démontre qu'il en a encore dans les tripes. Soares est assez virevoltant mais sans succès face au but. A force d'acharnement, les joueurs de la capitale trouvent méritoirement et par deux fois le chemin des filets (8-1, 29e & 9-2, 35e). Quant au Polonais, c'est quatre nouvelles réalisations qui se sont ajoutées à une addition assez salée de 11-2.

Le dernier match du groupe se déroulera ce dimanche à 15h30 et face aux Gallois du Cardiff University Futsal Club.



Rafael dos Rei (en bleu, Racing) à la lutte avec Oleksandr Bondar (Bielsko-Biala). Photo: Stéphane Guillaume

Bielsko-Biała - Racing 11-2 (7-0)

Evolution du score: 1-0 Viana da Silva, 2-0 Budniak, 3-0 Kubik, 4-0 Marek, 5-0 Bondar, 6-0 Marek, 7-0 Budniak, 8-0 Mura, 8-1 Pereira, 9-1 Biel, 9-2 Da Costa, 10-2 Bondar, 11-2, Biel.

BIELSKO-BIALA: Kakuza; Janovsky (cap.), Kubik, Mura, Surmiak, Dudek, Biel, Gasior, Poplawski, Budniak, Viana da Silva, Marek, Bondar & Nawrat (K2).

Staff: Szlapa & Bucciol.

RACING: M. Valente; Pereira (cap.), Agovic, Da Silva, R.Valente, Soares, Monteiro da Veiga, Pinto, Maia, Dos Reis, Guedes, Silva (K2), Duarte (K3) et Da Silva Vaz (K4).

Staff: Serio, Monteiro, Fernandes, Martins, Rosière et J. Valente.

Joués jeudi dans le groupe G

Varna City (BUL) - Racing 5-3

Bielsko-Biała (POL) - Cardiff (WAL) 10-1

Les résultats de ce vendredi du groupe G

Cardiff (WAL) - Varna City (BUL) 3-3

Bielsko-Biała (POL) - Racing 11 - 2

Le classement



1. Bielsko-Biała 6 points

2. Varna City 4



3. Cardiff 1



4. Racing 0