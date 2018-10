Leader du Groupe 2 en Division D de la Ligue des Nations, le Luxembourg joue ce vendredi (21h45 locales; 20h45 au Luxembourg) à Minsk et y affronte son dauphin à deux points, la Biélorussie. Objectif : relever le défi physique, garder la tête froide et... la tête du son groupe.

Biélorussie - Luxembourg: garder la tête... froide

Jean-François COLIN Leader du Groupe 2 en Division D de la Ligue des Nations, le Luxembourg joue ce vendredi (21h45 locales; 20h45 au Luxembourg) à Minsk et y affronte son dauphin à deux points, la Biélorussie. Objectif : relever le défi physique, garder la tête froide et... la tête du son groupe.

2015, 2016, et maintenant, 2018: le rendez-vous d'automne de la sélection luxembourgeoise en Biélorussie devient tout doucement un marronnier. Sauf que cette fois, on ne parle plus d'un anonyme débat à la cave d'un groupe qualificatif pour l'Euro ou la Coupe du monde, mais il est question de l'authentique choc de la troisième journée entre les deux premiers du Groupe 2 en Division D de la Ligue des Nations, tous deux invaincus, et qui, de surcroît, se tiennent de près au ranking de la FIFA - la Biélorussie est classée 80e, le Luxembourg 82e.



Forte de ses deux points d'avance, la sélection luxembourgeoise a le choix des armes face à son principal adversaire de la poule. Epargné par les blessures, défaillances et suspensions, Luc Holtz (49 ans) avait naturellement décidé de reconduire le groupe qui avait brillé et surtout performé en septembre face à la Moldavie (4-0) et à Saint-Marin (3-0). Aucune raison, en effet, de venir troubler une dynamique positive.

«C'est vrai que cet avantage de deux points nous offre plus de liberté au niveau des choix tactiques», indique l'Ettelbruckois. «Et aussi peut-être un avantage psychologique. Mais à la base, le plus important n'est pas le résultat, mais la performance. Et souvent, quand la performance est bonne, le résultat l'est aussi.»



Dès lors, que vaut-il mieux privilégier: la prudence ou l'audace? «Jouer pour le nul est une situation très dangereuse. On a préparé ce match comme tous les autres: avec l'ambition de prendre les trois points. On a un plan de jeu, mais aussi un plan B et un plan C. Car parfois des faits de jeu imposent de changer son fusil d'épaule. Il suffit de se rappeler du match ici il y a deux ans, où il y avait eu la blessure de Kiki Martins et l'expulsion de Dirk Carlson en première mi-temps. C'était une situation très délicate à gérer. Nous n'avions pas été extraordinaires dans le jeu, mais nous étions allés chercher un résultat (1-1) avec les tripes.»

Pour le sélectionneur fédéral, la tuile n'est intervenue qu'en début de semaine: Lars Gerson a débarqué de Suède lundi avec un souci au niveau des ligaments internes d'un genou. Le milieu de terrain avait pourtant disputé l'intégralité du match de championnat, dimanche avec son club de l'IFK Norrköping contre Djurgärdens IF (1-1). Gerson (28 ans, 64 sélections) ne s'est pas entraîné du tout de la semaine, et bien qu'il accompagne le groupe à Minsk, il reste extrêmement douteux pour le match. Mario Mutsch (34 ans), qui a dû quitter l'entraînement mercredi en raison d'une douleur à un mollet, ne fêtera sûrement pas sa centième sélection dans la capitale biélorusse: le grisonnant de Progrès Niederkorn boitait encore bas jeudi et ne s'est pas entraîné non plus sur la pelouse du Dinamo Stadium jeudi soir.

Phillips à côté de Martins?



De plus, un point d'interrogation subsiste sur l'état de fatigue physique et de lassitude mentale des trois Dudelangeois du cadre, Kevin Malget, mais surtout les offensifs Danel Sinani et Dave Turpel, qui ont déjà énormément donné depuis le début de saison, notamment sur la scène européenne avec le club de la Forge du Sud. Etat de forme toujours, Chris Philipps n'a plus joué avec le Legia Varsovie depuis l'élimination en Europa League face à Dudelange (c'était le...16 août!). Et si le Nordiste a bien disputé 90 minutes avec la sélection en septembre à Saint-Marin, il se ressent toujours d'une légère blessure au pied et est forcément à cours de rythme.

Christopher Martins devrait officier en pare-chocs devant la défense. Photo: Ben Majerus

Si on peut tabler sur une défense identique à celle alignée face à la Moldavie, avec le quatuor Jans - Chanot - Malget - Carlson devant Moris, et la présence d'Aurélien Joachim seul aux avant-postes, le milieu de terrain demeure un secteur d'interrogations: Kiki Martins et Olivier Thill commenceront normalement comme joueurs axiaux, le premier plus défensif que le second nommé. Sur les flancs, Gerson Rodrigues, bien retapé d'une pointe d'élongation derrière une cuisse encourue en début de semaine, à gauche, et Danel Sinani, côté droit, devraient recueillir les faveurs du coach. Reste une inconnue: le remplaçant de Lars Gerson au côté de Martins. Logiquement, un Chris Philipps devrait pouvoir faire l'affaire, mais on sait que le gars de Doncols n'affectionne guère les débats physiques et les duels athlétiques tels que ceux qui semblent promis aux Roud Léiwen ce vendredi.



Anthony Moris, légèrement souffrant du dos en début de semaine, signera-t-il une historique cinquième «clean sheet» d'affilée dans le but national, synonyme, quoi qu'il arrive, de résultat probant pour les Roud Léiwen? Car, pour les ouailles de Luc Holtz, l'exemple à suivre est celui de 2016, lorsqu'Aurélien Joachim avait répondu en fin de match au but d'ouverture de Savitski permettant au Luxembourg, avec un très grand Moris dans la cage, d'arracher un point héroïque à dix contre onze à Borisov. Un point qui, assurément, ferait le bonheur des Lions Rouges ce vendredi soir dans un Dinamo Stadium qui ne devrait pas accueillir plus de 12.000 personnes.



Déjà avertis en septembre, Gerson Rodrigues, Mario Mutsch et Vincent Thill manqueront la réception de Saint-Marin au stade Josy Barthel lundi (20h45) en cas de nouveau carton reçu ce vendredi à Minsk.



«La Biélorussie, on connaît très bien comme adversaire», explique Luc Holtz. «C'est l'équipe que l'on a le plus affrontée ces dernières années. Il y aura donc très peu d'effet de surprise. La première place finale du Groupe 2 va se jouer lors des deux confrontations directes entre nos deux pays.»



Un sélectionneur très détendu, jeudi soir dans la somptueuse salle de presse aux allures de cinéma futuriste du Dinamo Stadium, et qui s'est permis de blaguer sur la présence sempiternelle de son capitaine, Laurent Jans à ses côtés lors des conférences de presse d'avant-match: «Je le prends avec moi tant qu'on gagne. Je suis superstitieux»

Et puis, pour chasser définitivement le spectre de l'intoxication alimentaire à la sauce bolognaise avariée qui avait frappé pratiquement tout le groupe des joueurs en 2015 - «Je peux vous affirmer que si cela venait à se reproduire, nous ne jouerions pas! Quitte à prendre une sanction et un score de forfait de la part de l'UEFA», avait menacé Luc Holtz la semaine dernière -, la FLF a emmené dans ses valises son propre cuisinier, en l'occurrence Marc Arend, du restaurant Les Ecuries du Parc à Clervaux, qui a précédé la délégation grand-ducale de trois jours et a établi ses quartiers dès mardi dans les cuisines de l'Hôtel Marriott.



La Biélorussie privée de Bressan et Gordeychuk



En face, le coach Igor Kriushenko (54 ans) table sur un cadre nettement plus âgé - plus de quatre ans de moyenne d'âge en plus que le Luxembourg - et privilégie une ossature plutôt stricte et immuable, aux qualités athlétiques éprouvées.



En défense, le point fort de l'équipe, on devrait retrouver ses plus fidèles lieutenants, le gardien de l'AS Nancy, Sergey Chernik, puis, de droite à gauche, le quatuor Igor Shitov - Aleksandr Martynovich, le capitaine - Sergey Politevich - Maksim Volodko. Du solide! Les deux milieux axiaux, Stanislav Dragun (auteur d'un doublé contre Saint-Marin) et Ivan Maevski, plus récupérateur, sont eux aussi incontournables.

C'est sur les flancs que pourrait apparaître du changement avec le retour côté droit de l'expérimenté Sergey Kislyak, du Dynamo Brest (67 sélections, 9 buts), absent en septembre, au détriment, soit d'Igor Stasevich, soit de Pavel Nekhaychik. Yuri Kovalev et Anton Putsila constituent d'autres options.



Au poste d'unique attaquant de pointe, Kriushenko fait davantage confiance à Denis Laptev, qu'à Anton Saroka, qui évolue à Lokeren, en Belgique, tandis que Mikhaïl Gordeychuk, double buteur face au Luxembourg en 2015, est blessé et absent, tout comme le milieu offensif de Chavès, Renan Bressan qui avait disputé les deux rencontres de septembre. Son absence pourrait faire les affaires de Yuri Kendysh, le coéquipier de Gerson Rodrigues au Sheriff Tiraspol.



Cette formation biélorusse, qui n'a perdu que deux de ses huit derniers matches, pourrait s'articuler dans un système en 4-2-3-1, comme c'était le cas en Moldavie, voire un 4-3-3 plus offensif en possession de balle.



Le milieu de terrain Ivan Maevski (ici en jaune sous les couleurs de son club kazakh du FC Astana) est un des piliers de la formation d'Igor Kriushenko. Photo: AFP

Dans le camp biélorusse, les deux points abandonnés à Chisinau contre la Moldavie (0-0) ne constituent pas un drame en soi, mais il serait de bon ton de signer un six sur six à domicile contre le Luxembourg (vendredi) et, à nouveau, la Moldavie (lundi). Histoire de se remettre complètement en selle, et, surtout, de prendre les commandes du Groupe 2.



A noter qu'un double succès des Roud Léiwen - vendredi à Minsk, puis lundi face à Saint-Marin - couplé à un match nul lundi entre la Biélorussie et la Moldavie offrirait déjà d'office la première place finale du groupe 2 aux hommes de Luc Holtz et, de facto, la montée en Division C, ainsi que la participation aux demi-finales de la Division D en compagnie des trois autres vainqueurs de groupes.



L'arbitre de la rencontre sera le Turc Ali Palabiyik (37 ans), assisté de Serkan Olguncan et Serkan Cimen.



Les cadres

BIÉLORUSSIE (FIFA 80)

Gardiens: Andrey Gorbunov (Dinamo Minsk/16/0), Sergey Chernik (AS Nancy (FRA)/17/0), Aleksandr Gutor (Dynamo Brest/10/0).



Défenseurs: Aleksandr Martynovich (FK Krasnodar (RUS)/59/2), Igor Shitov (Dinamo Minsk/60/1), Denis Polyakov (BATE Borisov/29/1), Maksim Volodko (BATE Borisov/28/2), Aleksey Rios (BATE Borisov/9/1), Sergey Politevich (Kaïrat Almaty (KAZ)/28/1), Mikhaïl Sivakov (Orenburg (RUS)/20/1).

Milieux de terrain: Sergey Kislyak (Dynamo Brest/67/9), Pavel Nekhaychik (Dynamo Brest/27/2), Stanislav Dragun (BATE Borisov/52/7), Igor Stasevich (BATE Borisov/40/4), Maksim Skavysh (BATE Borisov/11/1), Anton Putsila (Ankaragüçü (TUR)/50/6), Yuri Kovalev (Shaktyor Soligorsk/8/1), Ivan Maevski (FC Astana (KAZ)/21/0), Nikita Korzun (Dinamo Minsk/11/0), Yuri Kendysh (Sheriff Tiraspol (MDA)/6/0).

Attaquants: Nikolay Signevich (BATE Borisov/13/1), Denis Laptev (Shaktyor Soligorsk/14/0), Anton Saroka (SC Lokeren (BEL)/10/5).



Sélectionneur: Igor Kriushenko (54 ans)



LUXEMBOURG (FIFA 82)

Gardiens de but: Anthony Moris (Excelsior Virton (BEL)/13/0), Ralph Schon (UNA Strassen/7/0), Tim Kips (1.FC Magdebourg U19 (ALL)/0/0).

Défenseurs: Laurent Jans (FC Metz (FRA)/48/0), Maxime Chanot (New York City FC (USA)/26/3), Chris Philipps (Legia Varsovie (POL)/47/0), Enes Mahmutovic (Yeovil Town (GBR)/8/0), Kevin Malget (F91 Dudelange/29/2), Dirk Carlson (Grasshopper Zurich II (SUI)/11/0), Mathias Jänisch (FC Differdange 03/56/1).

Milieux de terrain: Lars Gerson (IFK Norrköping (SUE)/64/4), Christopher Martins (ESTAC Troyes (FRA)/30/1), Danel Sinani (F91 Dudelange/8/2), Olivier Thill (FK Oufa (RUS)/8/2), Mario Mutsch (Progrès Niederkorn/99/4), Vincent Thill (Pau FC (FRA)/17/1), Daniel Da Mota (Racing FCUL/87/7), Leandro Barreiro (FSV Mayence (ALL)/4/0), Florian Bohnert (FK Pirmasens (ALL)/11/1).

Attaquants: Aurélien Joachim (Excelsior Virton (BEL)/74/14), Dave Turpel (F91 Dudelange/37/2), Gerson Rodrigues (Sheriff Tiraspol (MDA)/13/0), Maurice Deville (Waldhof Mannheim (ALL)/36/3).



Sélectionneur: Luc Holtz (49 ans)

Le classement du Groupe 2 (après deux matches)



1. Luxembourg 6 points (7-0)

2. Biélorussie 4 (5-0)

3. Moldavie 1 (0-4)

4. Saint-Marin 0 (0-8)

Déjà joués

Luxembourg - Moldavie 4-0

Biélorussie - Saint-Marin 0-3

Moldavie - Biélorussie 0-0

Saint-Marin - Luxembourg 0-3

Ce vendredi (20h45)

Biélorussie - Luxembourg à Minsk



Moldavie - Saint-Marin à Chisinau