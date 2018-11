Si Jeff Saibene et Bielefeld n'ont tojours pas retrouvé le chemin de la victoire, la soirée de vendredi a également vu Maurice Deville et Mannheim concéder le match nul. Par contre Christopher Martins et Aldin Skenderovic ont empoché la totalité de l'enjeu.

Bielefeld rejoint en fin de match, Martins et Skenderovic victorieux

Repos forcé pour Vincent Thill, la rencontre de Pau a été reportée

Jeff Saibene et l'Arminia y ont cru. Après sept rencontres sans succès en championnat, le club de Bielefeld était tout proche de mettre fin à cette mauvaise série ce vendredi soir le derby contre Paderborn pour le compte de la 15e journée. Les visiteurs menaient en effet 2-1 avant de voir leurs hôtes du jour égaliser à la 90e minute (2-2). Un résultat qui ne fait pas les affaires de formation du coach luxembourgeois qui affiche à présent huit matches sans victoire. Le dernier succès de l'Arminia date du 25 septembre et cette victoire acquise sur le terrain de Darmstadt (2-1).



En Regionalliga Sud-Ouest, Maurice Deville et Mannheim ont été accrochés à domicile par le TSG Hoffenheim II 3-3 lors de la 19e journée. Le Waldhof, avec Deville qui a joué toute la rencontre, a pourtant mené 2-1 puis 3-1 avant de concéder le troisième but à la 82e minute. Au classement, Mannheim conserve sa première place avec 32 points.



Dans le même temps, Aldin Skenderovic, qui a disputé les 90 minutes, et Elversberg ont signé une belle victoire sur le terrain du Wormatia Worms 0-2. Grâce à ce septième succès en championnat, Elversberg pointe au 10e rang avec 24 unités.



En France, Christopher Martins et Troyes n'ont pas laissé traîné les choses sur le terrain du Red Star, lanterne rouge de la Ligue 2 à l'issue de la 16e journée. Les Troyens ont trouvé le chemin des filets en première période. En signant un doubé en l'espace de six minutes (19e et 25e), Fortune, le bien nommé, a placé son équipe sur une voie royale. Durant la seconde mi-temps, l'ESTAC a enfoncé le clou avec une nouvelle réalisation (0-3 grâce à Touzghar). A noter encore que le médian luxembourgeois a été remplacé à la 68e minute.



Enfin la rencontre entre le FC Pau de Vincent Thill et Lyon Duchère, au programme de la 15e journée de National, a été remise en raison d'un terrain impraticable.



#PAUFCLDAS En raison de l'état détrempé du terrain, l'arbitre de la rencontre a choisi de reporter celle-ci à une date ultérieure. pic.twitter.com/LOHP8yoHXV — Lyon Duchère A.S. (@LyonDuchereAS) November 30, 2018