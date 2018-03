Les joueurs de Jeff Saibene sont pavenus à ramener un point ce dimanche de leur déplacement à Heidenheim alors que Chris Philipps n'a pas disputé le matc au sommet entre le Legia Varsovie et le Lech Poznan.

Bielefeld arrache le nul, Philipps en tribunes

Eddy Renauld

Mené 2-0 sur la pelouse de Heidenheim, l'Arminia Bielefeld est parvenu à recoller au score avec une égalisation de Voglsammer dans les arrêts de jeu 2-2 dans cette rencontre comptant pour la 25e journée de deuxième Bundesliga. A la suite de ce match nul, les hommes de Jeff Saibene pointent à la 7e place avec 35 points.



Toujours en Allemagne mais en Oberliga Westfalen, Schalke 04 II a pris la mesure de l'Eintracht Rheine 4-1 lors de la 21e journée de compétition. Florian Bohnert a disputé les 10 dernières minutes du match. Au classement, Schlake II occupe la 8e place avec 23 points.



Battu en semaine par le Jagiellonia Bialystok (0-1), le Legia Varsovie a renoué avec le succès lors de la 26e journée du championnat polonais à l'occasion de la réception de Lech Poznan 2-1. Chris Philipps n'a pas été retenu pour ce classique de la compétition. En France, Vincent Thill mais aussi Vahid Selimovic ont disputé les 90 minutes du match contre Trémery (0-0) comptant pour la 20e journée du championnat de National 3.



Au Portugal, Guimaraes II et l'Uniao Madeire ont fait match nul 1-1 lors de la 27e journée de deuxième division. Mené dès la 18e minute, le Vitoria a égalisé à un quart d'heure de la fin de la rencontre. Au classement, la formation d'Artur Abreu, qui a joué toute la rencontre, pointe à 10e place avec 37 points au compteur.



Enfin en Suisse, Dirk Carlson est resté bien au chaud, la rencontre entre Langenthal et les Grasshopers a été remise. A noter encore qu'Enes Mahmutovic sera lui aussi au repos ce lundi soir, la rencontrecomptant pour la Premier League 2 entres les U23 de Wolverhampton et ceux de Middlesbrough a été remise à cause des conditions climatiques.