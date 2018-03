Les joueurs de Jeff Saibene sont parvenus à ramener un point ce dimanche de leur déplacement à Heidenheim alors que Chris Philipps n'a pas disputé le match au sommet entre le Legia Varsovie et le Lech Poznan. Lundi, le Waldhof Mannheim de Maurice Deville s'est imposé.

Bielefeld arrache le nul, Deville vainqueur

Mené 2-0 sur la pelouse de Heidenheim, l'Arminia Bielefeld est parvenu à recoller au score avec une égalisation de Voglsammer dans les arrêts de jeu 2-2 dans cette rencontre comptant pour la 25e journée de deuxième Bundesliga. A la suite de ce match nul, les hommes de Jeff Saibene pointent à la septième place avec 35 points.

A l'occasion de la 27e journée de Regionalliga Sudwest, lundi soir, le Waldhof Mannheim de Maurice Deville s'est imposé sur la pelouse de Worms sur le score de 4-0. L'international luxembourgeois est entré à la 81e minute à la place de Korte qui venait d'inscrire le 3-0. Après le derby, Mannheim est désormais deuxième du classement, à dix points derrière le FC Sarrebruck. Samedi (14h), Mannheim recevra le FCA Walldorf, dixième du classement.

Toujours en Allemagne mais en Oberliga Westfalen, Schalke 04 II a pris la mesure de l'Eintracht Rheine 4-1 lors de la 21e journée de compétition. Florian Bohnert a disputé les 10 dernières minutes du match. Au classement, Schlake II occupe la 8e place avec 23 points.

Battu en semaine par le Jagiellonia Bialystok (0-1), le Legia Varsovie a renoué avec le succès lors de la 26e journée du championnat polonais à l'occasion de la réception de Lech Poznan 2-1. Chris Philipps n'a pas été retenu pour ce classique de la compétition. En France, Vincent Thill mais aussi Vahid Selimovic ont disputé les 90 minutes du match contre Trémery (0-0) comptant pour la 20e journée du championnat de National 3.

Au Portugal, Guimaraes II et l'Uniao Madeire ont fait match nul 1-1 lors de la 27e journée de deuxième division. Mené dès la 18e minute, le Vitoria a égalisé à un quart d'heure de la fin de la rencontre. Au classement, la formation d'Artur Abreu, qui a joué toute la rencontre, pointe à 10e place avec 37 points au compteur.

Enfin en Suisse, Dirk Carlson est resté bien au chaud, la rencontre entre Langenthal et les Grasshopers a été remise. A noter encore qu'Enes Mahmutovic sera lui aussi au repos ce lundi soir, la rencontre comptant pour la Premier League 2 entre les U23 de Wolverhampton et ceux de Middlesbrough a été remise à cause des conditions climatiques.