Bielefeld a mené deux fois contre le leader avant de s'incliner

Christophe Nadin Bielefeld a déjà réussi sa saison et aborde la dernière ligne droite sans complexe. Le club entraîné par Jeff Saibene a mené la vie dure à Düsseldorf pendant plus d'une heure lors de la 27e journée avant d'être ramené à la raison (2-4).

Les performances de l'Arminia ces dernières semaines ont poussé les plus optimistes à envisager un possible barrage pour la montée, mais la défaite de ce vendredi soir au Fortuna et le succès de Kiel sur Heidenheim (2-1) mettent un frein à ces objectifs.

Bielefeld a ouvert la marque sur le terrain du leader par Börner (25e) mais l'équipe locale n'a pas eu le temps de douter (1-1, Hennings, 31e). Le même scénario se reproduit après la pause avec Sobottka (57e) qui réplique à Schütz (50e).



Düsseldorf passe ensuite devant grâce à un but de Bodzek (68e) avant que Raman (71e) n'enfonce le clou. Le Fortuna conforte sa première place au classement général avec 53 points. Bielefeld pointe au cinquième rang avec 38 unités.