Biedermann douche le Fola

La 22e journée de BGL Ligue a vu Rosport surprendre le Fola. Biedermann a répliqué à Seydi. Un score de parité sanctionne débats dominés par des Eschois trop peu dangereux en deuxième période. C'est le F91 qui se frotte les mains.

Par Vincent Lommel



Le match: Fola Esch ou pas. En déplacement ou pas, le Victoria Rosport n’avait guère le choix et caressait l’espoir de ne pas revenir les mains vides du stade Emile Mayrisch. Il restait à être bien en place dans le secteur défensif et à jouer les coups à fond dès que l’opportunité de rôder dans les parages de Hym allait se présenter. Une seule suffira. Ancien de la maison eschoise, Jakob Dallevedove (31 ans) se doutait de l’immense difficulté à contrecarrer les plans adverses mais aura son mot à dire dans l’égalisation de sa formation.



Dès les premières secondes, la mainmise eschoise était évidente. Si le puissant envoi de Bensi manquait de précision (6e), le ton était donné. La reprise de Laterza (18e) contrée par un Rosportois annonçait l’ouverture du score. Lancé en profondeur, Seydi fixait Bürger (1-0, 23e). Quatre minutes plus tard, une perte de balle servait les desseins d’Hadji. Le même Buerger avait le réflexe qui s’imposait. Chassant un ballon souvent insaisissable, les visiteurs ne parvenaient pas titiller un adversaire appliqué, soucieux de jouer vite et bien.

Première minute ou 46e, l’envie n’a pas varié. Hadji en relais avec Bensi décale Sinani. Bürger repousse avec brio la tentative dans les pieds de… Seydi (48e). Ce dernier sera in extremis contré. L’improbable scénario se produit. Un coup franc joué très rapidement joué par Dallevedove dans la partie de terrain… rosportoise - à dix mètres de la ligne médiane - surprend les Eschois inattentifs sur cette phase.



Biedermann s’en moque, lève la tête et profite de la sortie (intempestive?) de Hym pour tenter un lob. Subtil (1-1, 52e). Douché, le Fola devait composer avec une pluie battante puis fine pour espérer s’extirper du piège adverse. En vain. Le doute s’installait. Les minutes s’égrenaient sans parvenir à mettre le feu au sein de la défense visiteuse acculée mais admirable d’abnégation. Le but du 2-1 n’est jamais arrivé au grand dam de Jeff Strasser, nerveux, exclu de la zone pour les dernières minutes.



Dominé, mené au score, Rosport n’a jamais lâché. Son abnégation est à louer. Dominateur, séduisant par moments, le Fola a remis l’ouvrage sur le métier sans parvenir à inscrire un second but.

La note du match: 11/20

Le fait du match: le Victoria jouait en déplacement. Bruyants, ses supporters ont encouragé leurs protégés. Voilà qui contrastait avec la quiétude de la tribune centrale. Un douzième homme peut aider.

L’homme du match: Niklas Bürger. Le gardien du temple rosportois est du genre rassurant pour une défense. Chaque prise de balle est nette. Il a répondu présent sur toutes ses interventions.

Fola Esch - Victoria Rosport 1-1

Stade Emile Mayrisch, superbe pelouse, arbitrage de M. Tietze assisté de MM. Heller et Aust (ALL), 210 spectateurs. Mi-temps : 1-0.

Evolution du score: 1-0 Seydi (23e), 1-1 Biedermann (52e).

Corners: Fola 13 (5+8) ; Rosport 2 (1+1).

Carton jaune: Feltes (82e, tacle à retardment sur Seydi) à Rosport.

Exclusion de Jeff Strasser à la 85e minute.



FOLA (4-2-3-1): Hym; Laterza, Klein (cap.), Sacras, Kirch; Dikaba, Muharemovic (76e Klapp); Sinani, Seydi, Bensi (70e Saiti); Hadji.

Joueurs non utilisés: Freire, Cabral et Corral.

Entraîneur: Jeff Strasser.

ROSPORT (4-5-1): Bürger; Fisch, Feltes (cap.), Heinz, Werdel; Bechtold, Bartsch, Hartmann (90e Kurz), Weirich, Dallevedove; Biedermann.

Joueurs non utilisés: Bouché, Marques, Brandenburger et Valente.

Entraîneur: René Roller.

Réactions

Pascal Welter (directeur sportif du Fola): «Nous aurions dû faire la différence en première mi-temps. L’efficacité qui a fait défaut a cassé le groupe en deuxième période. On a ensuite manqué de gnac. Rosport ne tire pas une fois au but et marque une fois. C’est comme ça. Sur le but gag du 1-1, il n’y a aucun joueur pour gêner Dallevedove sur le coup franc. Le gardien (Hym) est avancé sur cette action mais ce n’est pas illogique. On perd deux points.»

René Roller (entraîneur de Rosport): «Nous avions fait le déplacement pour conserver le point de départ et, si possible, jouer en contre-attaque. Le score de 1-1 est mérité. Le Fola ne s’est pas procuré une occasion en deuxième période. La défense a été héroïque, est restée calme en toutes circonstances. Je n’ai aucun reproche à formuler. Le gardien Niklas Bürger est une belle garantie. C’est un très bon point. On a encore besoin d’en récolter quatre ou cinq lors des quatre dernières journées.»