A la recherche d'un entraîneur suite au départ de Manuel Correia pour des raisons professionnelles, l'Union Titus Pétange a établi une short list: un technicien qui est loin d'être un inconnu au Luxembourg: Olivier Baudry, et un coach brésilien qui a roulé sa bosse, notamment avec un certain José Mourinho: Baltemar Brito.

Par Didier Hiégel



Un peu plus d'un an après son arrivée pour assurer l'après-Paolo Amodio, en novembre 2016, Manuel Correia a dû quitter la direction technique du club fusionné pour des raisons professionnelles, les permanences que réclame sa profession d'électricien ne lui permettant plus d'assurer ses fonctions au mieux.



C'est donc le profil d'un entraîneur à plein temps que recherche le club du président Joao Duarte et du directeur sportif Carlos Fangueiro. L'UTP a établi une short list où deux noms ressortent: Baltemar Brito et Olivier Baudry.



Baltemar José de Oliveira Brito pour son nom complet affiche 66 printemps et possède une carte de visite bien remplie. Né à Recife, il a rapidement quitté le Brésil pour rejoindre le championnat portugais où le défenseur central a évolué à Guimarães, Paços de Ferreira, Feirense, Rio Ave, Setúbal et Varzim, premier club à lui confier les clés de son équipe. C'est à Leiria, en 2001, qu'il commence sa collaboration avec José Mourinho qu'il suivra d'abord à Porto puis à Chelsea en compagnie de Rui Faria, Silvino Louro et André Villas-Boas.



Il sera chargé par le «Special One» de la vidéo. Après un très court passage à Belenenses en 2010, sa carrière l'a mené au Brésil, en Libye, aux Emirats arabes unis et en Tunisie. Lors de son dernier poste en 2016, il occupait la fonction d'adjoint de José Morais à l'AEK Athènes.



Baltemar Brito, à gauche, a été l'adjoint chargé de la vidéo de José Mourinho à Leiria, Porto et Chelsea.

Photo Facebook

Le Brésilien semble avoir la préférence des décideurs pétangeois, mais Olivier Baudry (47 ans) a aussi des arguments à faire valoir.



Formé au Racing Club de Lens, le Français peut s'enorgueillir d'une carrière riche de vingt saisons qui l’a mené en France (Louhans-Cuiseaux, Mulhouse), en Belgique (Charleroi, Mouscron, Harelbeke, Mons) et en Suisse (Aarau, Delémont). Il connaît très bien le football luxembourgeois pour avoir porté les couleurs de Dudelange, du Racing et de la Jeunesse. Il a stoppé sa carrière à l'âge de 41 ans pour occuper un poste d'entraîneur-adjoint de Sébastien Alliéri au Racing avant de prendre un commerce à Hyères et débuter une carrière de coach dans le sud de la France.



Le choix de l'Union Titus Pétange sera communiqué au début de la semaine prochaine.



A la trêve, l'Union Titus Pétange occupe la neuvième place au classement de BGL Ligue avec 15 points en 12 matches.