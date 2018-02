La 16e journée de BGL Ligue s'étalera du vendredi 2 au dimanche 4 mars. Fola Esch - US Hostert ouvrira le bal le vendredi à 20 heures, tandis que Mondorf - Jeunesse se jouera le samedi à 16 heures.

BGL Ligue: une 16e journée très morcelée début mars

La 16e journée de BGL Ligue s'étalera du vendredi 2 au dimanche 4 mars. Fola Esch - US Hostert ouvrira le bal le vendredi à 20 heures, tandis que Mondorf - Jeunesse se jouera le samedi à 16 heures.

Troisième match décalé, mais maintenu le dimanche, FC Differdange 03 - FC Rodange se disputera le 4 mars, mais à 14h30. Finalement, seules quatre rencontres auront lieu le dimanche à 16 heures, comme traditionnellement: F91 Dudelange - RM Hamm Benfica, Union Titus Pétange - Progrès, UNA Strassen - Racing FCUL et US Esch - US Hostert.

Rappelons que, dans la foulée, la... 14e journée se jouera le mercredi 7 mars.

Le programme de la 16e journée

Vendredi 2 mars à 20 heures

CS Fola Esch - US Hostert

Samedi 3 mars à 16 heures

US Mondorf - Jeunesse

Dimanche 4 mars à 14h30

FC Differdange 03 - FC Rodange

Dimanche 4 mars à 16 heures

F91 Dudelange - RM Hamm Benfica

Union Titus Pétange - Progrès

UNA Strassen - Racing FCUL

US Esch - US Hostert.



Le programme de la 14e journée

Mercredi 7 mars à 19h30

F91 Dudelange -. US Mondorf

CS Fola Esch - Progrès

US Esch - RM Hamm Benfica

FC Differdange 03 - Jeunesse Esch

Racing FCUL - US Hostert

Mercredi 7 mars à 20 heures

UNA Strassen - Victoria Rosport

Union Titus Pétange - FC Rodange