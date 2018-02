(DH). - Après avoir indiqué à Cyril Serredszum qu'il était demis de ses fonctions d'entraîneur, samedi soir, à l'issue d'une rencontre amicale face à Evinia Académie (4-0), le CS Fola a présenté son nouvel entraîneur ce lundi. Thomas Klasen a signé un contrat de deux ans et demi.



Le successeur de l'ancien Messin, en poste dans le club-doyen depuis 2012, est donc Thomas Klasen. L'entraîneur allemand de 34 ans est chargé d'apporter «un nouveau souffle» à moins de deux semaines de la reprise du championnat.

Il sera assisté par Miguel Correia (46 ans), entraîneur-adjoint, et Pit Theis (39 ans), responsable des gardiens. Ces derniers épaulaient Serredszum jusqu'à samedi dernier.

«Nous venons de passer sept ans avec Jeff (Strasser) et Cyril (Serredszum), la fameuse question de la saison de trop allait forcément se poser rapidement», a indiqué le président Mauro Mariani en préambule de la conférence de presse. «L'équipe avait été vivante, dynamique, ce qui nous avait conduit à atteindre nos objectifs. Nous avions aussi observé qu'après un départ laborieux, nous étions parvenus à atteindre la troisième place avant la trêve hivernale. Cela peut donc paraître surprenant que l'on procède ainsi, mais nous avons senti une certaine fatigue. L'épopée européenne nous avait coûté beaucoup de forces physiques et mentales et nous pensions qu'après la coupure nous pourrions entamer la deuxième partie plus frais», a-t-il encore ajouté. «Mais nous avons constaté que les doutes persistaient et que l'équipe ne donnait pas 100% de son potentiel .»

«L'obligation d'être proactif»



«Nous avions l'obligation d'être proactif, de prendre le taureau par les cornes et de débuter une nouvelle ère. Cette dernière était de toute façon programmée pour le mois de juin. Notre décision n'est donc ni hâtive, ni irréfléchie. Elle n'est en aucun cas une remise en cause des compétences de Cyril.»



La décision de changer de technicien étant entérinée, le choix du comité du Fola s'est porté sur Thomas Klasen, diplômé UEFA A l'année dernière. Le CV du coach allemand passé par les deuxièmes équipes de Kaiserslautern et l'Eintracht Trèves, mais aussi par Elversberg et Coblence, a séduit les responsable du club-doyen.



«Nous avions plusieurs pistes et nous savions quel type d'entraîneur pouvait être en adéquation avec notre philosophie. Nous allons nous inspirer, à notre mesure, de ce qui a été fait à Hoffenheim», a encore ajouté le président Mariani.

«Les compétences techniques et humaines ne sont pas une question d'âge.»Il est vrai que l'expérience de Klasen se limite à une aventure à Karbach (Oberliga), de 2013 à 2017.

«La mentalité est plus importante que la qualité»



Avant de dispenser son premier entraînement, Klasen, dont le père est head scout à Nuremberg, a esquissé sa philosophie de jeu.

«J'ai une philosophie de jeu offensive, basée sur la possession du ballon pour dicter le jeu à nos adversaires. Avant et pendant le match, je cherche toujours à donner des solutions à mes joueurs. La discipline, la ponctualité et la concentration sont mes exigences. J'estime que la mentalité est plus importante que la qualité», a indiqué indiqué le technicien qui «restera en poste tant que les objectifs seront atteints.»Une nouvelle ère s'est ouverte au Fola.