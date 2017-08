Frustrés d’être rejoints au score sur un penalty généreusement accordé par monsieur Wilmes et converti par Jäger (64e, 1-1), les Rodangeois ont douté quelques instants. Le remplaçant El Guerrab exploita un caviar de Boulahfari (79e, 1-2) avant de louper la balle de break à la dernière minute. La déception est légitime car Ruppert égalisera dans les arrêts de jeu (90+1). Rageant.

Par Vincent Lommel

Le match. Droit dans les yeux. De retour en BGL Ligue, le FC Rodange 91 n’avait pas envie de se louper. Sa première l’amenait à l’UNA Strassen. Un adversaire respectable, à respecter mais pas trop. Le message de l’entraîneur Seraphin Ribeiro a été entendu. Evoluant sans stress, il commencera en mode mineur avant de monter en puissance. Son avance d’un but au repos était logique. Aligné sur le flanc gauche - il «switchera» avec Boulahfari -, Hornuss avait à coeur à se rappeler aux sympathisants de l’élite. Au terme d’un joli effort, il prendra sa chance aux dix-huit mètres. Le gardien De Wilde détournera l’envoi.

Sur le corner qui s’ensuit, le même Hornuss verra sa reprise de volée ne rien donner (13e). Comme par hasard, Hornuss a son mot à dire lors du but d’ouverture. Il dépose un corner sur le front de Dog libre comme l’air au point de penalty: tête croisée (0-1, 21e).

Quatre minutes plus tard, Hornuss, encore et toujours, trouve cette fois Ramdedovic: un défenseur dégage du postérieur (25e). Dominée, l’UNA n’y arrive pas, encore moins en reconversion offensive où la bonne volonté de Jager et/ou Ruppert est insuffisante pour malmener l’intransigeance du duo Dog - Ramededovic. Un coup franc de Hornuss (32e) et un centre de Yao repris par Menaï (43e) sont là pour rappeler les velléités sudistes.

Grettnich lance Schulz et Delgado

Conscient de l’obligation de changer le cours des choses pour espérer forger un résultat positif, l’entraîneur strassennois a choisi de remplacer le duo Alverdi - Payal par Schulz - Delgado. La reprise est meilleure… jusqu’à la possibilité cinq étoiles échue à Boulahfari (51e) mais annihilée de maîtresse façon par De Wilde attentif sur le puissant envoi de biais. La carte jaune adressée à Vaz Djassi (53e) témoigne par a+b de l’impuissance locale à bouger le bloc adverse. Rapide en contre-attaque, le FCR 91, solidaire, ambitionne de doubler la mise. L’heure de jeu arrive et toujours pas la moindre occasion pour une formation de Strassen qui passe près de l’échafaud. Boulahfari, d’un angle fermé, voit De Wilde répondre présent à même la ligne fatidique (63e).

Jager égalise, El Guerroub réplique

À la place du 0-2, l’UNA revient au score. Monsieur Wilmes siffle une faute imaginaire de Planel sur Ruppert - le plongeon était beau (64e)- , ce qui suscite l’ire du banc rodangeois. Jager transforme le penalty (1-1, 65e). Un envoi de Menaï lèche la lucarne (70e). Inscrire le 1-2 trotte dans les têtes sudistes tant Strassen n’avance plus ou si peu. La délivrance arrive, croit-on, des oeuvres du réserviste El Guerrab servi par Boulahfari (1-2, 79e). Justice est faite. Si on oubliera la nervosité inévitable de fin de match, l’égalisation signée Ruppert dans les arrêts de jeu (2-2, 90+1) permet à Strassen d’éviter une défaite qui semblait inévitable. Le bonheur des uns…

La note : 13/20. Un bon match, très bon de Rodange et plutôt fort terne de Strassen. Des occasions, une envie - surtout rodangeoise - de montrer l’étendue de ses qualités, quatre buts, un final chahuté, intense, de haut vol, indécis avec le but du 2-2 dans les extra time. Oui, c’était intéressant.

Le fait du match. La faute (7e) commise par Sam Alverdi sur De Sousa aurait pu valoir davantage qu’une simple remontrance de la part de l’arbitre qui n’a pas vu la phase. La remarque vaut aussi pour Payal auteur d’une agression sur Ramdedovic. Une jaune «orange» aurait été plus que logique. Les deux joueurs resteront aux vestiaires à la mi-temps. Avant le but égalisateur de Jager sur un penalty imaginaire, son compère et gardien De Wilde a retenu Ramdedovic. Un penalty aurait dû être sifflé. L’arbitrage de monsieur Wilmes a eu son influence dans les débats, surtout en deuxième mi-temps.

L’homme du match. Hakim Menaï. Une prestation aboutie. Aligné en attaque, le numéro cinq n’hésite pas à redescendre pour récupérer le ballon ou à se balader sur la largeur du terrain. Il a offert des balles de but. Ses coéquipiers n’ont pas marqué. Il s’est crée des occasions. La réussite n’était pas là. N’empêche, son importance dans le dispositif de Seraphin Ribeiro est évident.



Marco de Sousa taclé par Pedro dos Santos.

Photo: Ben Majerus

UNA Strassen - FC Rodange 91 2-2

Terrain Rue de l’Ecole, pelouse impeccable, arbitrage de M. Wilmes assisté de messieurs Biever et Thomas, 395 spectateurs. Mi-temps: 0-1.

Evolution du score: 0-1 Dog (21e), 1-1 Jäger sur pen. (64e), 1-2 El Guerrab (79e), 2-2 Ruppert (90+1).

Corners: Strassen 5 (2+3) ; Rodange 7 (5+2).

Cartons jaunes: Alverdi (36e, faute par derrière), Payal (44e, pied en avant), Vaz Djassi (53e, pied en avant), Ruppert (65e, anti-jeu), Dos Santos (73e, faute par derrière) pour Strassen ; Goedert (32e, prend le ballon sur une passe en retrait), Planel (61e, anti-jeu) pour Rodange.

STRASSEN: De Wilde; Silva Dos Santos, Agovic, Kerger; Payal (46e Schulz), Vaz Djassi, Mondon-Konan (cap.), Dos Santos (80e Runser), Alverdi (46e Delgado); Jager, Ruppert.

Joueurs non utilisés: Hoffmann et Collette.

Entraîneur: Patrick Grettnich.

RODANGE: Goedert; Yao, Dog, H. Ramdedovic (cap.), Planel; Makasso, Tapé, Hornuss, Boulahfari, De Sousa (76e El Guerrab); Menaï.

Joueurs non utilisés: Monteiro Domingos, Monteiro Gomes, Marinelli et Silva Machado.

Entraîneur: Seraphin Ribeiro.

ILS ONT DIT

Patrick Grettnich: «Les joueurs ont eu le mérite de revenir deux fois au score. C’est significatif d’un excellent état d’esprit. Prendre un point est bon surtout quand tu égalises dans les arrêts de jeu. C’est bon pour le moral.»

Taimo Vaz Djassi (joueur de Strassen): «Inutile de se voiler la face, la satisfaction est de mise avec ce partage décroché en fin de match. Rodange possède une belle équipe et méritait mieux. C’est comme çà. Quant à nous, nous étions dans un très mauvais jour. L’ensemble de l’équipe était en méforme, cela peut arriver. Je reste calme car je sais Strassen capable de beaucoup, beaucoup mieux. J’attends une réaction dès le prochain match, à Rosport. On a l’obligation de réagir, de mieux faire!»



Seraphin Ribeiro: «Mon équipe devait remporter la totalité de l’enjeu. On a eu les occasions pour ravir les trois points, ce en jouant à onze contre douze - allusion à peine voilée à l’arbitrage de monsieur Wilmes. Malgré l’égalisation tardive de Strassen et la perte de deux unités, je suis fier des gars. Ils ont livré une prestation de haut vol.»

Hakim Menaï: «Tout le monde l’a vu: Rodange devait gagner. OK, El Guerrab manque le 1-3, on a eu les opportunités via El Guerrab, Boulahfari ou moi-même pour repartir avec la totalité de l’enjeu mais, n’empêche, je suis énervé sur deux faits. La faute de Planel sur Ruppert est inexistante. Ensuite, le gardien adverse De Wilde agrippe Henid (Ramdedovic) ce dans la foulée du 1-1. C’est incroyablement rageant. Je retiens le positif en vue des prochaines échéances. La confiance est au beau fixe malgré la légitime déception du résultat. On a dominé une formation qui a terminé en haut du classement la saison passée. Ce n’est pas rien…»

Kevin Ruppert en duel avec Jean-Baptiste Planel. Fautif selon M. Wilmes qui désignera le point de penalty.

Photo: Ben Majerus