(LW). - Comme on le craignait dès dimanche, l'attaquant international du Fola, Stefano Bensi (29 ans) risque de se retrouver sur la touche pour plusieurs mois. Le joueur a en effet passé une IRM ce lundi, qui a révélé une rupture complète du ligament croisé antérieur du genou droit, ainsi qu'une déformation du ligament croisé postérieur.

Bensi souffre également d'une fissure du ménisque externe et d'une lésion au ménisque interne. Ouf!, n'en jetez plus!



Au terme d'un rendez-vous médical programmé ce mardi, il sera décidé si le joueur devra ou non passer sur le billard, mais on évoque d'ores et déjà une indisponibilité de six mois, ce qui lui ferait rater tout le premier tour de la compétition 2017-2018.

Stefano Bensi s'était écroulé dimanche après neuf minutes de jeu suite à un contact anodin avec un défenseur adverse, lors de la rencontre de la 3e journée de BGL Ligue opposant le Fola au Racing (3-3).



Une sacrée tuile pour son club, le Fola, bien sûr, mais aussi pour la sélection nationale, puisque Luc Holtz, qui doit déjà faire face à une cascade de forfaits en vue des prochaines rencontres face à la Biélorussie (31 août) et la France (3 septembre), ne pourra compter sur cet élément routinier (41 sélections, 4 buts).

Ce n'est pas la première blessure grave pour Stefano Bensi. L'attaquant a déjà payé un lourd tribut à la malchance tout au long de sa carrière. Il y a un peu plus d'un an, souffrant alors d'une pubalgie doublée d'une hernie inguinale, il se faisait opérer le 17 août à Strasbourg. Son indisponibilité avait à l'époque duré deux mois.