Après avoir perdu deux points contre Strassen dans les arrêts de jeu, le FC Rodange 91 a imposé ses vues au Titus Pétange à trois minutes du coup de sifflet final. Le coup du sort est beau. Yao ne s’est pas privé pour inscrire le but victorieux (2-1). Un succès acquis de haute lutte. Un derby fort agréable.



Par Vincent Lommel

Le match: la foule. La grande foule - 433 spectateurs payants - avait rallié le stade Jos. Philippart pour le derby. Le dernier au sein de l’élite grand-ducale remontait à la fin des années 90. Un bail. Entre une formation rodangeoise séduisante à Strassen le week-end dernier et une pétangeoise plutôt amorphe lors de la réception du RM Hamm Benfica l’«écart» allait se réduire. Derby oblige!



Passé le quart d’heure initial à la recherche de ses meilleures sensations, le FCR 91 qui ne s’était pas offusqué de la reprise de la tête de Rodrigues (5e) allait monter dans les tours. Le centre-tir de Yao (12e) est anecdotique. Dog, monté en ligne, ne parvenait pas à exploiter un contre heureux aux vingt mètres (14e).



Dominateur, proposant un jeu plus fluide, plus rapide en reconversion offensive, Rodange était néanmoins sur ses gardes. Un corner délivré par Hornuss arrivait dans les pieds de Boulahfari, seul au deuxième piquet (18e). Surpris, l’ailier droit croquait son envoi. Ensuite le gardien Chopin repoussait joliment une nouvelle tentative de sa part (21e). Le Titus avait la bonne idée de répliquer. Les frappes lointaines de Hadzic (24e, 28e) et Basic (30e) n’étaient pas de nature à troubler la quiétude de Goedert.



Le décalage de Cissé était intéressant: Rodriguez canonnait sur Goedert fort attentif (40e). La première mi-temps se terminait par un vicieux coup franc de Silaj (45e) que le même Goedert détournait d’une claquette. Chaud devant.

Menaï débloque la situation dès la reprise



0-0 au repos. Il manquait un but pour lancer les débats. Les locaux Hornuss, Menaï, Boulahfari en rêvent. Les visiteurs Schreiner, Basic et Cissé espèrent. Les spectateurs attendaient l’étincelle, la touche de génie. Aussi tôt demandé aussi tôt fait. Tape décale l’inévitable Boulahfari côté droit. L’infatigable Menaï coupe la trajectoire. Parfait (1-0, 53e). Au pied du mur, l’UTP pouvait compter sur la générosité dans l’effort de Schreiner, toujours disponible, pour rétablir la parité. Le défi était de taille. Coup sur coup, Rodrigues (56e), Hornuss (60e) et Tape (64e) manquaient de doubler la mise. De Sousa croyait au but mais son envoi terminait sa course sur le poteau (66e). La réplique sera cinglante. Ce n’est pas 2-0 mais 1-1.



Dominé, le Titus Pétange égalise sur penalty.

Réduits à dix suite à l’exclusion de Carlson, les Pétangeois étaient au bord de la rupture. C’était avant la faute de Ramdedovic sur Basic dans la surface fatidique. Cissé ne tremblait pas au moment de botter le penalty (1-1, 69e). Cette égalisation allait décupler l’ardeur des uns, tétaniser les autres… quelques minutes.



Attaque - défense lors du dernier quart d’heure

En proie au doute, déçu du score, Rodange parvenait à surmonter sa frustration et prendre tous les risques. Le deuxième but était à ce prix. Le remplaçant El Guerrab (73e, 80e) et le défenseur A. Ramdedovic (85e) étaient malchanceux dans le dernier geste. Arriva le but de la victoire signé Yao en toute fin de rencontre (2-1, 87e). Un succès logique mais acquis dans la douleur.

La note: 14/20. Ne boudons pas notre plaisir. C’était un agréable match de football nonobstant les pertes de balles. Des buts, des occasions, de l’intensité, une carte rouge, un final débridé. Que demander de plus?

Le fait du match: l’exclusion pour un carton jaune-rouge adressée à Carlson est sévère. Le Titus allait s’en remettre avant, la fatigue aidant, de plier dans le final. Les assauts rodangeois étaient trop difficiles à contenir.



L’homme du match: Bade Tape. Solide comme un roc en milieu de terrain, le Rodangeois récupère quasiment tous les ballons. Il aurait mérité d’inscrire un but. Sa frappe enroulée passa de peu à côté.

FC Rodange - Union Titus Pétange 2-1

Stade municipal, pelouse haute et sautillante, arbitrage de M. Morais assisté de MM. Miranha Da Silva et M. Becker, 433 spectateurs. Mi-temps: 0-0.



Evolution du score: 1-0 Menaï (53e), 1-1 Cissé (69e s.p.), 2-1 Yao (87e).

Corners: Rodange 6 (4+2); Pétange 5 (3+2).



Cartons jaunes: Zinga (17e, antijeu), Carlson (20e, pied dangereux), Kheyari (62e, protestation) pour Pétange.

Carton jaune-rouge: Carlson (61e, tacle appuyé) pour Pétange.

RODANGE: Goedert; Yao, Dog, H. Ramdedovic (cap.), Planel ; Makasso, Tape, Hornuss (80e A. Ramdedovic), R. Boulahfari, De Sousa Neves (68e El Guerrab); Menaï.

Joueurs non utilisés: Monteiro Domingos, Marinelli et Silva Machado.

Entraîneur: Seraphin Ribeiro.

PÉTANGE: Chopin; Zinga, A. Skenderovic, Kheyari, Carlson; Handzic, Schreiner (81e D. Skenderovic), Silaj (cap.), Cissé; Rodrigues (62e Baier), Basic (87e I. Skenderovic).



Joueurs non utilisés: Vitali et RodriguesDuarte.

Entraîneur: Manuel Correia.