Après une saison gâchée par une hernie discale, Pedro Ribeiro (28 ans) est de retour dans le cadre du FC Differdange 03. Malgré une rude concurrence, le milieu de terrain offensif n'a plus envie de passer son tour et affiche ses ambitions.

Propos recueillis par Didier Hiégel

Pedro, vous n'avez disputé que quatre matches en début de saison dernière. Comment avez-vous vécu cette période au cours de laquelle vous avez vu votre club lutter pour le titre?

La saison dernière j'ai souffert d'une hernie discale qui m'a effectivement éloigné longtemps des terrains. C'est une blessure dont je souffrais déjà auparavant mais qui a pris une ampleur telle que je n'ai quasiment pu jouer pendant huit mois. La fois précédente, cette hernie ne m'avait mis sur la touche que pendant un mois ou deux. Je n'ai pas voulu me faire opérer en raison des risques éventuels. Je trouvais aussi que j'étais trop jeune pour cette opération. Le club était d'accord avec ma position. Je me suis soigné à base de médicaments et je fais tout pour éviter qu'elle ne revienne: étirements et un peu de fitness avec un préparateur physique. Voir mes partenaires à la lutte pour le titre sans que je puisse y participer m'a franchement fait ch... Pendant cette période, je n'ai pas pu faire de sport, ça n'a pas été facile à vivre.



Quand avez-vous pu reprendre l'entraînement avec Differdange?

J'ai retrouvé l'équipe au mois de juin mais je ne pouvais pas participer à tous les exercices, surtout au niveau de l'endurance et de l'intensité. Après deux à trois semaines, j'ai pu suivre les séances au niveau de la durée. Je me sens beaucoup mieux maintenant. J'ai pu disputer 45 minutes du match de préparation contre Hostert et une trentaine face à Niederkorn, dimanche dernier.



Pensez-vous avoir recouvré toutes vos sensations?

Je le pense. Le coach m'a d'ailleurs dit qu'il me trouvait très bien, que je n'avais rien perdu, mais il me manque bien entendu le rythme. Ça ne viendra qu'avec le temps et les matches que je pourrai disputer. En tout cas, je me suis bien réadapté et je n'ai pas peur dans les duels.



Vous pensez-vous opérationnel pour l'ouverture du championnat?

Si le coach me le demande, bien entendu je répondrai présent.



Pascal Carzaniga, votre entraîneur, dispose d'un groupe de 24 joueurs (seul David Fleurival est blessé). La concurrence ne vous fait-elle pas peur?

La concurrence est nécessaire, surtout en vue de nos objectifs. A Differdange, on sait ce que c'est puisque la situation était identique la saison dernière. Je reviens pour gagner ma place mais chez nous c'est une concurrence saine, personne ne veut «casser» quelqu'un pour prendre sa place.



Vous parliez d'objectifs. Quels sont les vôtres?



Au niveau personnel, j'aimerais connaître une saison sans gros pépins, ensuite, au niveau collectif, remporter le titre de champion. Dudelange reste Dudelange, et nous le «petit» Differdange mais pourquoi ne pas faire comme la saison dernière. Avec un peu de réussite, tout est possible.