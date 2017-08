Après avoir mis un terme à sa carrière professionnelle et s'être ressourcé en Australie, Nicolas Perez (26 ans) reprend goût au football du côté de Differdange. A la découverte du nouveau fer de lance du FCD03.



Propos recueillis par Didier Hiégel



Nicolas, comment s'est déroulée votre intégration à Differdange?

Très bien. L'équipe a fait en sorte de m'intégrer rapidement. Le cadre y fait beaucoup aussi. Nous sommes bien structurés, le cadre est familial, je me suis de suite bien senti. Le fait de connaître le coach (Pascal Carzaniga) et David Zitelli m'a aussi facilité la tâche. Le groupe m'a super bien accueilli, il y a une très bonne ambiance entre tout le monde, des joueurs au président.



La fait de savoir Caza à Differdange a-t-il dicté votre choix?

Je n'avais pas non plus beaucoup d'opportunités, mais c'est sûr que le fait de connaître le coach et de savoir comment il travaille a eu son importance.



Vous n'avez pas été épargné par certaines critiques à votre arrivée pour remplacer Omar Er Rafik. Comment les avez-vous prises?

Je respecte énormément le travail qu'il a réalisé pour le club, mais j'ai été critiqué par des personnes qui ne m'ont pas vu jouer ou qui ne m'ont vu qu'au cours d'un match de préparation. Quand on connaît un peu le foot, on sait qu'on ne peut pas juger un joueur sur un match de préparation. On ne m'a pas laissé le temps de prendre mes marques que déjà on me critiquait. J'ai sais que c'est le «jeu». Ça m'a un peu touché mais ces critiques infondées m'ont surtout redonné du boost. Ça m'a forcé à travailler davantage. J'ai des qualités, Omar en a d'autres. Nous avons un football différent et chacun fait son travail.

Vous avez répondu à vos détracteurs en inscrivant un doublé contre Mondorf pour l'ouverture du championnat...

C'était important, mais c'était surtout important pour l'équipe de bien commencer la compétition. A titre personnel, marquer un doublé fait du bien au moral. Ça rassure aussi l'équipe car elle attend beaucoup d'un attaquant même si elle ne me le disait pas. Je suis arrivé avec une étiquette de buteur que je dois assumer. Je crois aussi que les matches amicaux se sont très bien passés puisque j'ai dû inscrire cinq ou six buts en sept matches de préparation. J'espère que ça va continuer le plus longtemps possible.

Vous êtes-vous fixé un objectif en terme de buts?

Non. Je découvre ce championnat donc je verrai bien. C'est sûr que j'aimerais finir tout en haut du classement des buteurs, mais ça m'ira aussi très bien de ne mettre que dix buts et de terminer la saison avec le titre de champion. Mon objectif est surtout de faire une grosse saison et de me remettre complètement à flot car j'ai quand même arrêté la compétition pendant huit ou neuf mois.



Pourquoi cette pause de plusieurs mois?

Le monde du foot pro, quand j'étais à Lille, m'avait dégoûté, et je n'ai pas peur de le dire. J'étais écœuré de ce monde, des agents, des coaches qui connaissent untel ou untel, tout ce foot business ne m'intéressait plus. Je suis donc parti en Australie pendant près d'un an pour une expérience de vie. Ce road trip ne m'a toutefois pas empêché de très bien m'entraîner avec quelques clubs dans les endroits où je suis passé. J'y ai effectué une bonne préparation avant mon retour en Europe car je me disais: «On ne sait jamais...». Le foot commençait à me manquer terriblement quand j'ai reçu un appel du coach. J'ai sauté sur l'occasion et me voilà aujourd'hui à Differdange.



Quel style d'attaquant êtes-vous?

C'est toujours difficile de parler de soi... mais d'après ce que m'ont dit mes entraîneurs, je suis un finisseur pur. Mes qualités premières sont devant le but. On me dit bon techniquement. J'aime bien toucher le ballon. J'essaye d'être un «tueur» dans les vingt derniers mètres et ça me réussit plutôt bien puisque dans tous les championnats où j'ai évolué j'ai fait partie des top buteurs.



Que connaissiez-vous du football au Luxembourg avant de signer à Differdange?

Pas grand-chose pour être honnête si ce n'est les échos que j'en avais d'anciens partenaires que j'ai connus à Amnéville, comme Adrien Ferino, Medhi Martin ou Gautier Bernardelli. Ils ne m'en ont dit que du bien. Aujourd'hui, je suis en train de le découvrir et je trouve le niveau très correct. Le jeu est ouvert ce qui est très plaisant. D'après ce que j'ai entendu, beaucoup de formations se sont renforcées à l'intersaison, cela devrait encore améliorer la qualité du championnat.

La Jeunesse, notamment, s'est bien renforcée. C'est votre adversaire de dimanche. Comment abordez-vous votre premier test d'importance en championnat?

Je suis persuadé que nous allons être davantage «embêtés » que par Mondorf, mais nous devons assumer nos responsabilités. Ce sera effectivement un vrai test, mais aussi un bon match à jouer dans un beau stade et sur une belle pelouse d'après les échos que j'ai eus. Nous avons hâte d'y être!