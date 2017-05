(DH) - Après avoir pioché dans l'effectif du FC Differdange 03 avec le recrutement de Arnaud Schaab, Andy May et Dejvid Sinani et les venues de Moussa Touré (Dinan-Léhon, CFA2) et Tom Boussong (Bettembourg), l'US Mondorf a prolongé le contrat de l'un de ses cadres.

Arrivé en provenance du Swift Hesperange à l'été 2014, Amine Nabli, le milieu défensif de 32 ans, a paraphé un nouveau contrat de trois saisons.



Pour rappel, Patrick Worré (FCD03) et Alex Semedo (Racing) ont quitté les Verts.