La Jeunesse s'apprête à recevoir le Progrès qui vient de retrouver le fauteuil de leader avec l'ambition de le faire chuter de son piédestal. Mais les Bianconeri ont-ils les moyens de leurs ambitions? Manu Lapierre livre ses sentiments et ses pronostics pour la neuvième journée de BGL Ligue.



Propos recueillis par Didier Hiégel



La Jeunesse pointe à la cinquième place avec treize points après huit journées de championnat. Votre club est-il à sa place au regard de son effectif?

Etant donné son effectif, la Jeunesse n'est pas à sa place... mais effectivement oui étant donné ses dernières performances. Si on prend en considération les quatre premiers matches, on ne perd que contre Dudelange (0-2, 3e journée) et on réalise de bonnes performances. Par contre, nous ne prenons que quatre points lors de nos quatre dernières sorties en championnat. Ce n'est même qu'un seul point si on limite l'analyse à nos trois derniers matches à la suite de la victoire contre Hostert (4-2). C'est vraiment trop peu!

Quelle place peut revendiquer la Jeunesse?

La Jeunesse peut réellement attraper la troisième place. Mais il ne suffit pas d'aligner quatre victoires pour ensuite stagner et attendre plusieurs semaines pour enchaîner et prendre des points. C'est sur la durée que ça se joue, alors il va falloir se reprendre rapidement. Comme on le voit cette saison, avec des résultats en dents de scie, ça peut aller très vite.



La Jeunesse ne s'est plus imposée depuis le 9 septembre et un succès 4-2 contre Hostert. Où se situe le problème?

En premier lieu, nous ne parvenons pas à inscrire le deuxième but qui nous mettrait à l'abri. Nous avons pourtant les occasions pour le faire. Par exemple, lors de la rencontre face au RM Hamm Benfica (1-2, 6e journée), nous manquons trois face-à-face avec le gardien avant la mi-temps. Ensuite, en seconde période, nous ne proposons plus rien. C'est très frustrant!

Autre exemple, contre Rodange. Je ne crois pas que nous ayons été mauvais. Je dois avouer que Rodange nous a été supérieur. Il faut savoir gagner sans être meilleurs. Nous n'y sommes pas parvenus puisque nous concédons l'égalisation à la 90e minute (1-1, 6e journée).



Comment expliquez-vous votre défaite à Rosport (1-3), dimanche dernier?

C'est simple, notre prestation a été mauvaise du début à la fin. J'ai tendance à dire que nous nous montrons parfois naïfs, parfois même nous jouons à l'envers. Il nous faudrait être plus pragmatiques, plus efficaces. Nous ne l'avons pas fait face à une équipe qui ne s'est pas cassé la tête, qui a procédé par de longs ballons, qui a récupéré pas mal de deuxièmes ballons et qui a mis beaucoup d'intensité dans ce match. C'est ainsi qu'ils ont gagné, en marquant deux buts sur coups de pied arrêtés, un domaine qu'il nous faut travailler. Dès que nous coinçons dans le jeu, nous perdons nos moyens. On prend les mauvaises décisions, nous sommes moins cohérents et nous payons cash nos approximations. Eux, de leur côté, avaient les crocs après cinq revers d'affilée.



Ce dimanche, la Jeunesse a-t-elle les moyens de contrarier Niederkorn?

Oui! Nous avons les moyens. Mais il faudra mettre tous les ingrédients nécessaires pour que ça marche. Il faudra se donner à fond, nous lâcher devant notre public et sur un terrain qui sera parfait. Il faudra avoir faim, faim de ballons, faim de gagner des duels. Bien sûr, Niederkorn est dans une meilleure dynamique. Ils sont sûrs de leur jeu, viennent sans trop de pression, à nous de leur montrer tout de suite que prendre des points chez nous sera difficile. Nous avons toutes les cartes en main pour réaliser une bonne performance.



Les pronos de Manu Lapierre pour la 9e journée

Dimanche à 16h

Dudelange - Fola 2-2



Jeunesse - Progrès 2-1



RM Hamm Benfica - Rosport 2-1



Differdange - Strassen 3-1



Rodange - Hostert 1-1



Mondorf - RFCUL 1-2



US Esch - Titus Pétange 1-1