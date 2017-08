(tof). On a donné la parole aux chiffres pour refaire la troisième journée. On évoque l'anémie offensive de Mondorf, le féroce appétit du duo Karapetian-Jahier et les derniers jours agités à Strassen. Tour d'horizon.

0

Aucun but en 180 minutes. Mondorf a commencé sa saison de façon timide sur le plan offensif. Trois clubs ont présenté un tel bilan après trois journées ces six dernières saisons: Hostert et Pétange en 2011 puis Wiltz en 2014. Le club de la cité thermale pourra toujours avancer l'argument du calendrier compliqué (Differdange, Dudelange,...) pour se justifier.

2

Il a fallu attendre la troisième journée pour trouver la trace d'un triplé. De deux même! Alexandre Karapetian s'était distingué dès samedi en donnant le tournis à la défense de Strassen. Julien Jahier lui a emboité le pas dans le dernier match dimanche en permettant à son club du Racing de sauver un point au Fola (3-3).

3

Ce n'est pas un hasard si on les retrouve aux trois premières places du classement des buteurs. Alexandre Karapetian, Julien Jahier et Jeff Lascak ont tous les trois marqué à chaque match de leur équipe.

6

Strassen a l'habitude de prendre des fessées depuis qu'il a rejoint l'élite, mais jamais encore l'équipe entraînée par Patrick Grettnich n'avait encaissé six buts en BGL Ligue. C'est pourtant sur un score de tennis que s'est terminée la partie samedi contre le Progrès (0-6). On se souviendra que le RM Hamm Benfica était venu en claquer cinq la saison dernière (0-5) et que le Fola avait appliqué le même tarif sur son terrain.

D. Agovic et Kerger à l'abordage de Karapetian. Les Strassenois ont bu la tasse pendant que l'attaquant du Progrès flambait.

Photo: Fernand Konnen

270

Patrick Grettnich est resté 270 minutes sur le banc strassenois cette saison. L'ancien attaquant est le premier entraîneur à prendre du recul en BGL Ligue. Trois matches, c'est peu en comparaison à la saison dernière où Paolo Amodio avait été remercié au soir de la septième journée au Titus Pétange.