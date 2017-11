(tof). Les largesses défensives de la Jeunesse, le nouveau chantier differdangeois, le bilan équilibré de l'US Mondorf et la timidité offensive générale: retour en chiffres sur la treizième journée de BGL Ligue.

0

Six matches à domicile et aucune clean sheet pour la Jeunesse. Les Bianconeri ont encaissé douze buts à la Frontière sur vingt au total.

1

Grande première pour le F91 qui n'a pas marqué dans une rencontre. Inédit depuis le début de la compétition.

2

Deux penalties obtenus, deux penalties manqués. Le prochain chantier differdangeois est connu. Nicolas Perez en avait loupé un au Progrès en début de match lors de la sixième journée, Gauthier Caron en a manqué un dimanche en fin de match à Dudelange.

4

Quatre victoires, quatre matches nuls et quatre défaites: le bilan de l'US Mondorf est pour le moins équilibré. Le club de la cité thermale comptait une unité de plus à pareille époque la saison dernière mais quatre de plus qu'il y a deux ans.

18

Dix-huit buts ont été inscrits lors de cette treizième journée. C'est l'épisode le moins prolifique de cette compétition. Dix-neuf buts avaient été enregistrés lors de la troisième journée. A l'autre bout de la chaîne, on épinglera les 31 réalisations de la huitième journée.