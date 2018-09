Le coup de mou des buteurs, la richesse de l'effectif dudelangeois et la chute du promu ettelbruckois à domicile sont au coeur de nos chiffres qui donnent un dernier aperçu du sixième chapitre de la compétition.

BGL Ligue: les cinq chiffres à retenir de la sixième journée

Christophe NADIN Le coup de mou des buteurs, la richesse de l'effectif dudelangeois et la chute du promu ettelbruckois à domicile sont au coeur de nos chiffres qui donnent un dernier aperçu du sixième chapitre de la compétition.

0

Pour la première fois cette saison, Differdange ne trouve pas le chemin des buts adverses. Les hommes d'Arno Bonvini sont restés muets dans le derby samedi à Niederkorn. En revanche, c'est la première fois de la saison que le Progrès n'encaisse aucun but en championnat.

2

Bertino Cabral marche sur l'eau en ce début de saison. Le «revenant» trône en tête du classement des buteurs et s'est déjà offert deux doublés depuis l'ouverture du championnat dont un dimanche face à ses anciennes couleurs de l'US Rumelange.

4

Quatre joueurs de Dudelange ont fait leur début en BGL Ligue: Couturier, Kruska, Stolz et Stumpf. Dino Toppmöller a déjà utilisé 24 joueurs en seulement quatre rencontres.



Dominik Stolz, un des quatre "nouveaux" Dudelangeois à avoir débuté la compétition cette saison à Strassen. Photo: Stéphane Guillaume

14

Fin de série à domicile pour Etzella. Le promu n'avait plus perdu au Deich depuis la première journée de la saison dernière face au FC Mamer (1-3), soit quatorze rencontres. Douze en Promotion d'Honneur et deux en BGL Ligue. Hostert est venu mettre fin à cette spirale positive en s'imposant un but à rien dimanche.

15

Quinze buts seulement pour cette sixième journée, soit le total le plus faible depuis le début de la compétition. Une seule journée avait débouché sur si peu de réalisations la saison dernière: la vingtième. Il faut remonter à la deuxième journée de la saison 2016-2017 pour trouver trace de statistiques encore plus pauvres: 13 buts avaient été marqués!