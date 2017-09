On refait la journée en chiffres. Rosport est sage à défaut d'être efficace, le Progrès est parti sur des bases folles et le Fola comme le Titus Pétange puisent dans leur réserve de joueurs.

Par Christophe Nadin



0

Aucun exclu pour cette sixième journée! C'est une première depuis le début de la compétition. En revanche, 36 cartons jaunes ont été distribués dont neuf pour le seul match Rodange – Mondorf et huit pour le derby differdangeois.

1

Première victoire pour Mondorf, Strassen et le Racing cette saison. Premier succès du Fola à la maison. Première défaite à domicile pour Rodange et l'US Hostert.

3

Battu 0-4 par le F91, Rosport vient de boucler son troisième match consécutif sans prendre le moindre carton jaune.

18

Dix-huit points après six matches, l'exploit est peu commun. Avant le Progrès, vainqueur de Differdange 1-0 ce samedi, il faut remonter à la saison 2010-2011 pour trouver trace d'un si bon bilan. Le F91 n'avait pas perdu le moindre point à cette époque, avait inscrit seize buts et en avait encaissé deux. Le club dudelangeois avait décroché le titre en fin de saison. Niederkorn a pour l'instant secoué les filets adverses à 20 reprises, encaissant quatre buts.

45

22+23=45. Le Fola et l'Union Titus Pétange se sont rencontrés dimanche et le club doyen l'a emporté 3-2. C'était aussi l'opposition entre les deux clubs qui ont consommé le plus de joueurs depuis le début de la compétition. Vingt-deux pour le club du bassin minier, un de plus pour le cercle eschois qui a perdu Kirch et Chrappan en cours de route dimanche, mais qui a retrouvé Laterza.