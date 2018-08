Des histoires à dormir debout. Il a fallu dépoussiérer les archives pour trouver la trace d'une pareille correction infligée à Dudelange, d'un tel début de saison tonitruant de la Jeunesse ou encore d'un si piètre début de compétition de la part du Progrès. Zoom arrière!

BGL Ligue: les cinq chiffres à retenir de la quatrième journée

2

Depuis qu'il a rejoint la BGL Ligue en 2014, l'US Mondorf n'avait inscrit quatre buts à l'extérieur qu'une seule fois. C'était à Rosport lors de la première saison du club de la cité thermale parmi l'élite. Voilà un total porté à deux depuis ce dimanche et ce coup de tonnerre à Dudelange. C'est aussi la première fois que l'USM gagne au F91.

6

Il faut un rétropédalage de six ans pour trouver la trace d'un début de compétition encore plus calamiteux de la part du Progrès. Lors de l'exercice 2012-2013, Niederkorn avait enchaîné sept défaites lors de ses sept premières sorties, ce qui avait coûté à Henri Bossi sa place d'entraîneur. Paolo Amodio l'avait alors relayé. Ce dimanche, face à l'US Hostert de Bossi, le Progrès d'Amodio a dû se contenter d'un point, son quatrième en quatre matches.

17

Dix-sept buts ont été inscrits lors de cette quatrième journée de compétition. C'est le plus faible total de la saison. Il faut remonter à la 20e journée de la saison dernière pour trouver moins bien encore. Seulement 15 buts avaient été marqués dont cinq pour le seul Jeunesse - Rosport (4-1).

De l'engagement et des défenses sur leur garde. Seulement 17 buts lors de cette journée dont un seul dans le derby de la capitale. Photo: Michel Dell'Aiera

20

Douze points sur douze! La Jeunesse n'avait plus connu un pareil début de championnat depuis la saison 1998-1999 au terme de laquelle elle avait été sacrée. Les Bianconeri avaient même signé un 15/15 avant de chuter à l'Avenir Beggen. Prochaine échéance pour les joueurs de la Frontière face à Rosport lors de la sixième journée.

92

Le F91 n'avait plus encaissé quatre buts à domicile depuis 92 rencontres. Ce dernier fait d'armes remonte au dernier match du championnat 2010-2011 face à Differdange. Les visiteurs s'étaient imposés 4-3 au Jos Nosbaum. Dimanche dernier, c'est Mondorf qui s'est offert son scoop de l'année en l'emportant quatre buts à un.