Rosport a vaincu le signe indien du Galgenberg eschois. Dudelange a lui connu un début de compétition comme il n'en avait plus l'habitude. Parce que notamment l'US Hostert a réussi un très joli coup avec des joueurs d'âge très différent. Retour en chiffres.

1

Rosport a décroché son premier point au Fola depuis que les deux clubs se rencontrent parmi l'élite. Dimanche, les joueurs de la Sûre ont arraché un match nul (1-1) face aux héros européens.

3,28

Vingt-trois buts pour cette première journée, soit une moyenne de 3,28 buts par match. Voilà qui lance la saison sur des bases semblables à la moyenne de la précédente: 3,31.

6

Le F91 n'avait plus perdu son premier match de championnat depuis six ans et son revers 0-2 au Verlorenkost face au Racing. Ce qui n'avait pas empêché le club dudelangeois de décrocher le titre à la fin de la saison 2011-2012. Vendredi, les Dudelangeois ont été surpris à Hostert (2-1). Six, c'est aussi le nombre de buts qu'ils avaient enfilés à Canach et à Wiltz lors deux deux précédentes ouvertures de la compétition.

21

Alexandre Boukhétaia a 37 ans, Cédric Steinmetz en a 17. Vingt-et-un ans séparent le doyen du benjamin dans le onze de base de l'US Hostert vainqueur deux buts à un du F91 vendredi. La moyenne d'âge de l'équipe alignée par Henri Bossi était de 25 ans.

3.306

Un peu plus de trois mille spectateurs ont assisté aux sept matches de BGL Ligue programmés ce week-end de vendredi à dimanche soir: 3.306 exactement. C'est honnête, mais pas suffisant au regard de la météo estivale du week-end dernier et de la curiosité que suscite toujours la première journée. Comme point de repère, on se souviendra que la moyenne de la saison dernière était de 448 spectateurs par match. Pour l'instant, on en est à 472.