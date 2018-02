Le brillant état de santé du promu hostertois, le bilan comptable à mi-saison et la consommation gargantuesque de joueurs à l'Union Titus Pétange figurent au menu de notre rubrique hebdomadaire.

BGL Ligue: les cinq chiffres à retenir de la onzième journée

Christophe Nadin Le brillant état de santé du promu hostertois, le bilan comptable à mi-saison et la consommation gargantuesque de joueurs à l'Union Titus Pétange figurent au menu de notre rubrique hebdomadaire.

6

L'US Hostert a poursuivi son impressionnante série. Vainqueur à Rosport (3-1), le promu a signé un sixième succès cette saison et a enchaîné un sixième match sans défaite.

7

Quatre équipes ont inscrit au moins trois buts lors de sept matches de cette première phase de championnat. Le Fola et la Jeunesse sont venus rejoindre le Progrès et Dudelange dans ce cercle fermé après leur partage de dimanche (3-3).

11

On peut enfin solder les comptes de mi-championnat depuis ce dimanche et attribuer les bons et les mauvais points au regard de la saison dernière. La palme de la meilleure progression revient à Niederkorn avec 31 points, soit onze unités de plus. Dans le sens inverse, Differdange compte, lui, onze points de moins.

13

Sur les 19 mouvements enregistrés à la trêve au sein des 12 clubs de BGL Ligue en lice ce week-end, 13 joueurs ont signé leur début avec leur nouveau club. La palme revient à Ridwane Bouchibti, qui a planté deux buts pour Hostert.



Pedro Ferro, l'une des treize nouvelles recrues en action ce dimanche. Photo: Stéphane Guillaume

26

Deux nouveaux joueurs ont accumulé du temps de jeu au Titus Pétange, ce qui porte le total à 26 éléments utilisés depuis le début de saison. Duque et Esch ont signé leur début dans le championnat grand-ducal. Tout comme Brito le nouvel entraîneur pétangeois.