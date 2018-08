Le brevet d'invincibilité des Dudelangeois est tombé face à un Differdange qui n'encaisse pas. Voilà deux des cinq chiffres qui ont fait le sel de cette deuxième journée de compétition.

BGL Ligue: les cinq chiffres à retenir de la deuxième journée

Christophe NADIN Le brevet d'invincibilité des Dudelangeois est tombé face à un Differdange qui n'encaisse pas. Voilà deux des cinq chiffres qui ont fait le sel de cette deuxième journée de compétition.

1

Il ne reste déjà plus qu'une seule équipe à ne pas avoir encaissé dans cette compétition et c'est Differdange. Le club entraîné par Arno Bonvini s'est imposé deux fois 2-0. Deux clean sheet qui soulignent aussi la forme de Julien Weber de retour aux affaires.

4

Trois nouveaux joueurs ont rejoint le Rumelangeois Jules Diallo dans le cercle des doubles buteurs. Artur Abreu (Titus Pétange), Bertino Cabral (RM Hamm Benfica) et Almir Klica (Jeunesse) ont vu double ce week-end.

Artur Abreu déroutant. Ses feintes de corps ont fait mal à Rasheed Eichhorn et à l'US Hostert. Ses deux buts aussi... Photo: Ben Majerus

6

Action, réaction! Le cadre de Mondorf est l'un des plus larges de la BGL Ligue. Paulo Gomes n'hésite pas à puiser dedans. L'entraîneur portugais a donné du temps de jeu à six nouveaux joueurs qui n'en avaient pas reçu à Differdange pour l'entame du championnat. May, Selimovic et Benamra ont même débuté comme titulaires.

7

Le Fola n'a gagné aucun de ses sept derniers matches officiels si on fait exception de sa qualification aux tirs au but à Pristina au premier tour qualificatif de l'Europa League. Les Eschois avaient perdu leur dernier match de championnat la saison dernière à Rosport avant d'enchaîner par la double prestation sans but contre les Kosovars puis les deux défaites contre Genk et enfin les revers à la Jeunesse et à Mondorf en BGL Ligue.

11

La Jeunesse était la dernière équipe à avoir battu Dudelange. Differdange a repris le flambeau en s'imposant au stade Jos Nosbaum ce lundi en clôture de la deuxième journée (2-0). Onze matches de championnat se sont écoulés entre ces deux événements. Onze matches remportés par le F91.