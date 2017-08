Le Progrès a vaincu ses démons, Rosport retrouve des couleurs à domicile et Jeff Strasser fait tourner à plein son effectif. Retour en chiffres sur cette deuxième journée de BGL Ligue.

Par Christophe Nadin



0

Zéro point après deux journées! Quatre équipes partagent les mêmes maux en ce début de championnat: US Esch, Racing, Titus Pétange et Mondorf. Elles n'étaient que deux dans cette situation la saison dernière (Käerjéng et Strassen), trois la précédente (Mondorf, Grevenmacher et Rosport). Et à chaque fois, l'un des clubs concernés est descendu: l'UNK en 2017 et le CSG en 2016.

2

Il faut remonter à la saison 2015-2016 pour trouver la trace d'une défaite de Differdange par deux buts d'écart en BGL Ligue. C'était au Fola lors de la dernière journée (4-2). La saison dernière, le FCD03 n'avait enregistré qu'un seul revers. C'était à la Jeunesse (1-0). Et c'est encore la «Vieille Dame» qui vient salir les statistiques differdangeoises.

3

Le Progrès a-t-il enfin laissé son complexe d'infériorité au vestiaire lorsqu'il rencontre un gros bras? Il faut revenir trois saisons en arrière pour épingler une victoire de Niederkorn face à l'un des membres du «Big Three»! Lors de la saison 2014-2015, les Jaune et Noir avaient battu deux fois le Fola. Le cador qui lui réussit le mieux visiblement puisque le club doyen s'est incliné 1-2 ce lundi soir au stade Jos Haupert.

4

On l'a soupçonné tout un temps d'être devenu un banal lieu de villégiature, mais le Stade du Camping semble être de nouveau un endroit craint par les adversaires du Victoria. Rosport vient d'enchaîner un quatrième succès consécutif sur sa pelouse. Le second de rang en inscrivant quatre buts. Le club de la Sûre avait bouclé sa saison dernière à domicile en distançant le Racing 4-3. Il attaque son nouvel exercice en punissant Strassen 4-1.

19

Dix-neuf joueurs ont déjà accumulé du temps de jeu au Fola. Le parcours en Europa League a laissé des traces et Jeff Strasser fait tourner son groupe. Cinq titulaires avaient changé pour le match perdu deux buts à un ce lundi au Progrès. A l'autre bout de la chaîne on trouve Rodange avec 13 joueurs utilisés. Quatre entraîneurs avaient décidé de reconduire le même onze de base que lors de la première journée: Henri Bossi (Hostert), Seraphin Ribeiro (Rodange), Dan Santos (RM Hamm Benfica) et Pedro Resende (US Esch).

Guillaume Yao faisait partie du même onze de base aligné par Seraphin Ribeiro ce lundi. Et le latéral gauche a offert le but de la victoire aux siens.

Photo: Fernand Konnen