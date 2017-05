La déculottée historique du Fola est le chiffre le plus marquant d'une pénultième journée riche en buts (37). On évoque aussi les rois des matches nuls et ces trois places gravées dans le marbre.

3

Trois places sont d'ores et déjà attribuées. Celles allant de la troisième à la cinquième. Le Fola finira sur le podium, le Progrès au quatrième rang et Strassen sera cinquième.



5

C'est la première fois depuis son retour en BGL Ligue (2008) que le Fola encaisse cinq buts. Dimanche, Hym a dû se retourner à cinq reprises à Dudelange.



8

Il fallait s'appuyer sur les statistiques pour pronostiquer la tendance du match entre la Jeunesse et Canach. Les deux équipes ont signé un huitième match nul cette saison, rejoignant Rumelange à la première place de ce classement.



13

Treizième clean-sheet de la saison pour Differdange qui talonne aussi Dudelange dans ce domaine. Joubert en totalisant une de plus. Les hommes de Pascal Carzaniga ont distancé Mondorf 3-0 dimanche. Sur l'ensemble des deux matches, Differdange a passé neuf buts au club de la cité thermale.

Bettmer et Differdange ont trouvé leur victime favorite: l'US Mondorf de Selimovic.

Photo: Christian Kemp

37

Record de buts pulvérisé ce dimanche avec 37 réalisations. Jusqu'ici, c'est la dix-septième journée de championnat qui tenait la corde avec 32 buts. Pêle-mêle, on signalera le triplé de Karapetian (Rosport) et les doublés de Jager (Strassen), Jahier (Racing), Laurent (Progrès) et Er Rafik (Differdange).