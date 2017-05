(tof). Käerjéng - Differdange ou la passion des buts échangés. C'est l'un de nos cinq chiffres du jour avec la sale habitude prise par Mondorf, le cercle des triples buteurs qui s'agrandit soudain et la der probable de Marc Oberweis en BGL Ligue.

3

L'histoire se répète pour l'US Mondorf. Le club de la cité thermale a mené au score lors de ses trois derniers matches et a fini par les perdre tous les trois. Le dernier en date, samedi, contre le Racing (1-3).



La tête des mauvais jours pour Alessandro Scanzano et les Mondorfois battus pour la troisième fois d'affilée après avoir mené au score.

Photo: Ben Majerus

5



Käerjéng est parvenu à inscrire cinq buts à Differdange sur les deux matches de championnat. Le dauphin de Dudelange au classement général a donc encaissé presque le quart (5 sur 19) de ses buts contre l'actuelle lanterne rouge. Un échange de politesses entre voisins peut-être...



8



On l'avait connu double buteurs à six reprises depuis le début de la saison, mais pas encore triple réalisateur. Omar Er Rafik a soigné ses statistiques contre Käerjéng dimanche en frappant à trois reprises, revenant à une longueur au classement des buteurs de Samir Hadji (Fola). Le Differdangeois forme avec le goleador du Fola et six autres joueurs le cercle des triple buteurs depuis le début de saison avec Mickaël Jager (Strassen) prolifique ce dimanche à Canach, Dominik Stolz (F91), Alexandre Karapetian (Rosport), Rémi Laurent (Progrès), Patrick Stumpf Jeunesse) et Bertino Cabral (RM Hamm Benfica).



29



Vingt-neuf buts dans une journée, c'est un chiffre à la mode puisque c'est la quatrième fois que ça arrive depuis le début de la compétition cette saison après les troisième, septième et douzième journées. Mais on reste à trois buts du record de 32 réalisations lors du dix-septième chapitre de ce championnat.



361



Le compteur de Marc Oberweis va-t-il s'arrêter là? Le gardien de la Jeunesse a disputé son 361e match parmi l'élite dimanche contre Dudelange (0-3). Sans doute le dernier.