BGL Ligue: les cinq chiffres à retenir de la 18e journée

Christophe Nadin L'US Esch comble un vide, la Jeunesse a le vent en poupe, Karapetian affole les statistiques et le RM Hamm Benfica cherche des solutions offensives. Retour en chiffres sur la 18e journée.

1

Premier match nul de la saison pour l'US Esch qui avait cumulé jusque-là une victoire et 15 défaites.

2

Benjamin Runser est le premier joueur de Strassen à s'offrir un doublé cette saison. C'est aussi la première fois que le FC Una marque trois buts en championnat. Le club entraîné par Roland Schaack restait sur huit match sans succès.

3

La Jeunesse n'avait pas encore aligné trois victoires consécutives en BGL Ligue cette saison. C'est désormais chose faite avec le succès contre le RM Hamm Benfica qui suit ceux à Hostert puis face à Dudelange mercredi dernier.

11

Alexandre Karapetian a inscrit un but dans onze des 17 matches de son équipes depuis le début de la compétition. Quand on sait qu'il a dû faire l'impasse sur trois matches en raison de son coup de coude contre le RM Hamm Benfica, on mesure encore plus la performance de l'attaquant arménien.

278

Le RM Hamm Benfica n'a plus trouvé le chemin des filets adverses depuis 278 minutes, soit un peu plus de trois matches complets. Le dernier buteur s'appelle Inacio Cabral, auteur du but de la victoire à l'US Esch (3-2).