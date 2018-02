Comme nous l'avions laissé sous-entendre dès lundi, le Racing Luxembourg a bel et bien remporté sur tapis vert (3-0) la rencontre de la 11e journée de BGL Ligue jouée dimanche en déplacement au RM Hamm Benfica, et clôturée sur la marque de 1-1.

BGL Ligue: le Racing l'emporte sur tapis vert

Jean-François Colin Ronny Souto suspendu cinq matches, dont deux avec sursis

Le RM Hamm Benfica a commis une erreur administrative en alignant sur la pelouse du Cents son milieu de terrain Joël Da Mata, qui, après avoir écopé d'un septième carton jaune, devait purger un match de suspension à compter du 29 novembre 2017. Or, en raison des remises, il n'y avait plus eu de matches depuis, pas même de la deuxième équipe du RMHB.



Le tribunal fédéral de la FLF a donc infligé un score de forfait (3-0), au RM Hamm Benfica, pour avoir disputé ce derby de la capitale avec un joueur non qualifié.

Résultat comptable: le Racing Luxembourg récupère donc deux points sur tapis vert et en totalise désormais 15, ce qui le fait dépasser Rodange (14) et le place sur la même ligne que l'Union Titus Pétange (15), à la neuvième place. Quant au RM Hamm Benfica, il ne compte plus à présent que 19 points, et rétrograde au niveau de l'US Mondorf, à la huitième place.

Par ailleurs, dans le même match dimanche au Cents, le milieu de terrain hammois Ronny Souto s'était rendu coupable d'un vilain geste en fin de match, qui lui avait valu un carton rouge. Le tribunal fédéral a statué et lui a infligé une suspension de cinq matches, dont deux avec sursis, pour "voie de fait avec blessure".