Le choc au sommet entre Rodange et Niederkorn a tourné court. Ce n’en fut pas un en raison de la suprématie du Progrès. Il menait 2-0 après sept minutes et 4-0 au repos. Schneider (4e), Françoise (7e), Karayer (39e) et Schneider (44e) avaient rendu fou les défenseurs rodangeois. Le Progrès est champion d’automne au moins 24 heures en attendant Dudelange - Union Titus dimanche après-midi.



Par Vincent Lommel

Le match. Sept minutes. Le chronomètre indique la septième minute et, déjà, il n’y a plus rien à voir. La dernière sortie de l’année pour le FC Rodange 91 débute de manière cauchemardesque. Deux accélérations côté gauche du Progrès et l’affaire est entendue. La vitesse et la précision des uns contraste avec la lenteur et le laxisme des autres. Lafon isole Schneider libre comme l’air aux six mètres (0-1, 4e). Facile.



Rebelote quelques instants plus tard. Cette fois, Olivier Thill adresse un ballon que coupe Françoise sans aucune opposition au premier poteau (0-2, 7e). Trop facile. Le suspense qui aurait pu prévaloir lors du derby s’est évaporé. La moindre accélération visiteuse fait mal à une équipe locale trois crans en-dessous, payant cash l’absence du trio Makasso-Tape-H. Ramdedovic.



L’effort de Lafon permet à Olivier Thill de prendre sa chance aux vingt mètres. L’envoi termine sa course sur la barre transversale (22e). Son frère, Sébastien, combine avec Françoise. Le gardien rodangeois annihile la tentative (30e). Soixante secondes plus tard, O. Thill prend ses responsabilités sur penalty consécutif à un accrochage du gardien sur Lafon (31e). La Panenka file au-dessus. A force d’avoir un match trop facile, la concentration fait un rien défaut. C’était juste avant une nouvelle salve. Deux valait mieux qu’une. Sébastien Thill, côté droit, adresse un centre pour le défenseur central Karayer libre comme l’air (0-3, 39e).



Lafon, côté gauche, a un énième fois tout son temps pour renverser le jeu. Schneider le remercie (0-4, 44e). Le maigre public présent dans les travées prend bonne note de l'insolente domination du Progrès. Comme il fallait bien disputer la deuxième mi-temps, on la disputa… pour la forme. Le jeu de la passe à dix, le Progrès le connaît. On en reste à 4-0. La trêve fera du bien aux locaux.

La note: 10/20. Difficile voire impossible de donner un avis fiable sur une rencontre à sens unique. Le Progrès a fait joujou avec Rodange d’une incroyable faiblesse, presque interpellante. Les absences constituent une explication.



Mike Schneider dans les bras d'Olivier Thill, buteur avant la pause.

Photo: Serge Waldbillig

Le fait du match. On en cible quatre. Avancé samedi 15h, le derby n’a pas attiré la foule. Loin s’en faut. Dommage. Marquer deux buts après sept minutes est de nature à « plomber» l’enjeu. Ce fut le cas. Un moment sur la sellette, le match s’est disputé sans aucun souci. Il n’y avait pas un centimètre de neige sur l’aire de jeu. Coup de chapeau au responsable local, Olivier Gratia, qui a fait le job contrairement à ses couleurs. Enfin, ce Rodange là ne fait et ne fera peur à (plus) personne. Il doit même craindre pour avenir en BGL Ligue. Les absences de Makasso, Tape et H. Ramdedovic sont de trop pour cette formation.

L’homme du match. Alexis Lafon (31 ans) a fait mal sur son flanc gauche. Comme les frères Thill, comme Françoise, comme Schneider. Le collectif rodangeois, plutôt l’absence de collectif, a facilité la tâche adverse.

FC Rodange - Progrès Niederkorn 0-4

Stade Jos Philippart, pelouse sans neige mais dure, arbitrage de M. Pires assisté de MM. Kricen et M. Da Costa, 300 spectateurs. Mi-temps: 0-4.

Evolution du score 0-1 Schneider (4e), 0-2 Françoise (7e), 0-3 Karayer (39e), 0-4 Schneider (44e).



Corners: Rodange 2 (2+0) ; Progrès 4 (2+2).

Cartons jaunes: Dog (20e, tacle sur Lafon) pour Rodange ; Mutsch (23e, pied en avant sur Yao) pour le Progrès.

RODANGE: Machado; Monteiro (60e El Guerrab), Dog (cap.), Korac, Yao; Bahovic (81e A. Ramdedovic), Planel, Boulahfari, Hornuss (72e Rozier), De Sousa Neves; Menaï.

Joueurs non utilisés: Goedert et Peprah.

Entraîneur: Seraphin Ribeiro.

PROGRÈS: Flauss; Matias, Karayer, Ferino, Soares; Mutsch, S. Thill (62e D. Ramdedovic), Lafon, Schneider (70e Borges), O. Thill (55e Vogel); Françoise.

Joueurs non utilisés: Schinker et Watzka.

Entraîneur: Paolo Amodio.



Ils ont dit

Séraphin Ribeiro (FCR91): «Réagir quand tu perds 0-2 après sept minutes face à un adversaire de la trempe du Progrès, c’est difficile. On a fait ce qu’on pouvait avec les moyens du bord et notamment plusieurs joueurs absents. La trêve fera un bien fou pour se reposer, recharger les batteries. Le Progrès aurait pu s’imposer sur un score plus large. Cette défaite fait mal mais il faut relever la tête, ne pas douter. J’avais tablé sur 15 points à mi- championnat. On en possède 14. Le maintien se jouera face à nos rivaux: l’US Esch, Strassen, Rosport. Niederkorn est trop fort pour le promu que nous sommes. »



Hakim Menaï (FCR91): «Cela fait mal de le dire mais je le dis quand même: sans devoir accélérer le jeu, le Progrès nous faisait mal. Quelle facilité. Nous étions toujours à quatre, cinq, sept mètres de nos adversaires alors que la consigne était de jouer de manière groupée. Ce fut tout le contraire et c’est inexplicable. Rodange a livré un super début de championnat avant de caler, de faire plusieurs nuls. J’espère vraiment que nous ne regretterons pas ces unités perdues. En jouant de la sorte, le maintien n’est pas assuré.»

Paolo Amodio (Progrès): «Mener 2-0 très rapidement facilite bien des choses. On a flotté entre la trentième et quarantième minute mais pas question d’en vouloir aux garçons. Je les félicite. Le bilan du premier tour est très bon. Nous sommes premiers et champion d’automne… en attendant le match de Dudelange demain. Très franchement, j’espère qu’il sera remis.»