Vainqueur 4-2 sur la pelouse du Fola, le Progrès suit le train du leader dudelangeois, qui a disposé de Mondorf (4-2). Niederkorn fait ainsi les affaires de Differdange qui s'empare de la troisième place à l'issue de 14e journée de BGL Ligue disputée mercredi soir.

BGL Ligue: le Progrès se joue du Fola et replace Differdange

Trois semaines après la première et unique journée de championnat disputée en 2018, les clubs de BGL Ligue ont enfin renoué avec la compétition ce mercredi soir. Un retour aux affaires qui a profité aux deux premiers du classement, Dudelange et le Progrès, et par ricochet au FCD03 qui prend place sur le podium au terme de la 14e journée de BGL Ligue.



En déplacement au stade Emile Mayrisch, ce mercredi soir, le Progrès avait tout à redouter de sa première confrontation de l'année. En cas de revers, les hommes de Paolo Amodio pouvaient laisser le leader dudelangeois s'échapper et voir le Fola, son adversaire du soir, revenir sur ses talons. Mais au terme d'une rencontre très enlevée, les Jaune et Noir se logiquement imposés sur le score de 4-2.



Plus tranchants offensivement, les visiteurs ont fait basculer la balance en leur faveur grâce à un Karapetian des grands jours. En profitant du laxisme de la charnière Klein-Bernard, c'est lui qui ouvrait le score à la 17e minute avant d'offrir le 0-2 à Françoise d'une subtile remise (26e). Le n°87 clôturait son festival en exploitant un service impeccable de Matias (77e) et scellait le score final d'un superbe lob de 30 mètres, à la 87e. «Je n'avais plus envie de courir, c'est pour cela que j'ai frappé de loin», avouait-il à la fin du match.

Devant une assistance trop maigre pour l'occasion (320 spectateurs officiellement...), le Fola n'a pas été du tout ridicule. La formation de Thomas Klasen est même revenu par deux fois au score par Klapp (1-2, 35e) et grâce à Hadji (2-2, 74e).

Sébastien Thill s'arrache face à Enis Saiti, le Progrès a signé une prestation convaincante face au Fola. Photo: Matic Zorman

Au nombre de poteaux et de barres transversales touchés, Niederkorn l'emporte aussi sur son adversaire: 3-2, c'est tout dire de cette rencontre placé sous le signe de l'offensive. Grâce à son onzième succès, le Progrès reste à une unité du F91, vainqueur 4-2 d'une formation mondorfoise accrocheuse et qui compte 35 points à son compteur. A noter au cours de cette rencontre, le premier but sous le maillot des Verts de Natami, le jeune élément prêté par le F91.



Le FCD03 sur le podium



Battu pour la quatrième fois de la saison, le Fola décroche et occupe la cinquième position du classement. Tout bénéfice pour Differdange qui en profite pour grimper sur le podium.

Differdange avait concédé la première de ses cinq défaites du premier tour sur la pelouse de la Frontière (1-3, 2e journée). C'est donc avec un sentiment de revanche à peine masqué que le FCD03 donnait l'hospitalité à Marc Thomé, son ex-entraîneur. Les locaux ont plié le match en six minutes, le temps pour Amri (23e) et Perez (29e) de prendre Sommer à défaut.



Les Bianconeri vont enchainer avec un délicat déplacement à Hostert, dimanche, et la réception de Dudelange mercredi prochain. Du lourd en perspective!

Rosport respire



L'USH compte le même nombre de points que Differdange (23) à la suite du match nul engrangé sur la pelouse du Racing (0-0), devant 80 spectateurs.



Le RM Hamm Benfica n'étaient pas parvenu à se défaire du Racing le 18 février (1-1). En déplacement, chez l'US Esch, la lanterne rouge, les Aigles ont dû batailler pour prendre la mesure de leurs hôtes (3-2) qui doivent désormais penser fortement à redescendre d'un étage.

En bas de classement, Rodange a pris un point sur le fil dans le derby face à Pétange, Yao (90e) répondant à Banza (50e). Mais les Rodangeois n'ont plus qu'un point d'avance sur Rosport qui a remporté le match de la peur à Strassen (4-1).



Les résultats de la 14e journée

CS Fola Esch - Progrès Niederkorn 2-4



FC Differdange 03 - Jeunesse Esch 2-0



F91 Dudelange - US Mondorf 4-2



Racing FCUL - US Hostert 0-0



US Esch - RM Hamm Benfica 2-3



UNA Strassen - Victoria Rosport 1-4



Union Titus Pétange - FC Rodange 1-1



Le classement

La suite du programme

La 17e journée

Samedi 10 mars à 16h



FC Rodange 91 - F91 Dudelange

Dimanche 11 mars à 16h



US Hostert - Jeunesse Esch

Racing FCUL - Union Titus Pétange

Victoria Rosport - FC Differdange 03

CS Fola Esch - UNA Strassen

Progrès Niederkorn - US Esch

RM Hamm Benfica - US Mondorf

La 15e journée



Mercredi 14 mars à 9h30



Progrès - Strassen

Jeunesse - Dudelange

RM Hamm Benfica - Differdange

Rodange - US Esch

Rosport - Titus Pétange

Racing - Fola

Hostert - Mondorf