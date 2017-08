Dans ce choc de la deuxième journée entre européens, c’est le Progrès qui c’est imposé (2-1) contre le Fola, grâce à Olivier Thill et Karapetian. Kirch avait pourtant ouvert le score de fort belle manière en première mi-temps.

Par Thibaut Goetz



Le match. Des absents de part et d’autres dans ce choc entre les deux clubs qui ont brillé sur la scène européenne cet été. Ferino est suspendu du côté du Progrès tandis que Laterza et Saiti notamment manquent à l’appel dans le groupe de Jeff Strasser. La première occasion est à mettre au compte du Progrès, Olivier Thill frappe à ras de terre, c’est capté difficilement par Hym en deux temps (6e). Et alors que Niederkorn était plutôt bien entré dans le match, Kirch va surprendre la défense locale avec une frappe du gauche soudaine qui va se loger dans la lucarne de Flauss (0-1, 15e.)

La réplique du Progrès va arriver sur un coup franc du plus jeune des deux Thill sur le terrain; à l’angle de la surface Olivier dose parfaitement sa frappe enroulée pour remettre les deux équipes à égalité (1-1, 27e). Le Fola recule très bas face au pressing niederkornois en cette fin de premier acte. Et c’est sur un corner frappé par Sébastien Thill que Karapetian vient placer une tête plongeante surpuissante au fond des filets (2-1, 35e). Tentative de réaction du Fola avant la mi-temps avec un une-deux entre Hadji et Bensi mais le tir à ras-de-terre de l’international ne fait que frôler le montant (38e).

Un Fola sans réaction

Le Progrès repart sur les mêmes bases en deuxième mi-temps, sans parvenir à faire le break malgré un corner plutôt chaud à négocier pour la défense eschoise (47e). Karapetian n’est pas très loin du doublé à l’heure de jeu mais sa reprise termine un poil à côté du cadre (60e). Du côté du Fola on peine à passer la vitesse supérieure et les pertes de balles s’accumulent. C’est le moment que choisit Jeff Strasser pour faire entrer du sang neuf avec le jeune Lopes qui remplace un Corral qui aura connu un match compliqué.

Le dernier quart d’heure est plutôt calme de chaque côté, et le Progrès s’impose finalement en toute logique après avoir fait le travail en première période.

La note. 13/20. Une bonne première période avec notamment deux très belles réalisations de Kirch et Thill, et un Progrès qui a étouffé son adversaire au fil des minutes. Domination des locaux en deuxième période face à un Fola timide ce soir.

Le fait du match. Le fameux contrecoup pour le Fola? Malgré une bonne entame et l’ouverture du score, le Club Doyen s’est ensuite mis à reculer face à la pression du Progrès et sans pouvoir véritablement réagir. Les Hadji, Klein et consorts ne seraient-ils pas déjà en train de payer leur périple européen avec un seul point récolté en deux matchs ?

L’homme du match. Olivier Thill. Buteur sur un superbe coup franc, et très précieux dans l’organisation du jeu, le numéro 10 du Progrès a encore montré de très belles choses ce soir.

FC Progrès Niederkorn - CS Fola Esch 2-1

Stade Jos Haupert, pelouse en bon état, arbitrage de M.Kopriwa assisté de MM.Da Costa et Mateus Santos. 1865 spectateurs payants. Mi-temps : 2-1.

Evolution du score : 0-1 Kirch (15e), 1-1 O.Thill (27e), 2-1 Karapetian (35e).

Corners : 9 (7+2) pour le Progrès, 4 (2+2) pour le Fola

Cartons jaune : Matias (43e, obstruction) Sébastien Thill (53e) pour le Progrès, Pierrard (26e, main) pour le Fola

PROGRÈS: Flauss; Matias, Vogel, Karayer, Lafon; Mutsch, O.Thill (81e, Watzka); S. Thill (cap.), Françoise, Schneider (85e, Fiorani); Karapetian (88e, Sully).

Joueurs non utilisés : Mahmutovic, Mastrangelo.

Entraîneur: Paolo Amodio

FOLA: Hym ; Pierrard (68e, Mersch), Klein (cap.), Chrappan, Kirch ; Muharemovic (74e, Sacras), Dallevedove; Corral (63e, Lopes), Bensi, Cvetkovic; Hadji.

Joueurs non utilisés: Cabral, Bechtold.

Entraîneur : Jeff Strasser

Réactions

Mario Mutsch (Progrès): "On prend un but, mais comme la semaine dernière on réagit. On sait qu'on est capable de faire de belles choses, c'est très bien d'avoir gagné et d'avoir six points en deux matchs. Il y a encore des choses à améliorer. En deuxième mi-temps on leur a peut-être un peu trop laissé le ballon et on a mal joué les contres. C'est dommage car à 3-1 on tuait le match".

Paolo Amodio (Progrès): "On était bien dans le match. Ils ont marqué mais on a réagit immédiatement en marquant rapidement deux buts. On était la meilleure équipe ce soir, la seule chose que je peux leur reprocher c'est de ne pas avoir mis le 3-1. Parce qu'on a eu les possibilités pour le faire mais il a manqué la dernière passe, le dernier geste".