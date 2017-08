Match à sens unique à Strassen en cette fin d’après-midi de samedi. Le Progrès s’est largement imposé 6-0 grâce à Françoise, Karapetian, Schneider et Sébastien Thill. La formation de Paulo Amodio s’empare des commandes de la BGL Ligue avec cette troisième victoire en autant de sorties.



Par Thibaut Goetz



Le match. C’est sous une pluie battante digne d’un mois d’octobre que la partie démarre. Et Strassen va littéralement être englouti sous les vagues offensives des Jaune et Noir durant la première mi-temps. Le festival commence avec Françoise qui ouvre rapidement la marque sur une passe de Vogel dans le timing idéal (0-1, 9e). La frappe croisée de l’ancien du Fola ne laisse aucune chance à De Wilde le remplaçant de Ralph Schon.

A la demi-heure de jeu le Progrès enfonce le clou. Cette fois c’est au tour de Sébastien Thill de prendre le rôle de passeur décisif. Sa transmission vers Karapetian à la limite du hors-jeu déchire le rideau défensif strassenois et l’attaquant barbu se montre d’une efficacité toujours redoutable en face à face (0-2, 29e).



Le troisième but sera l’œuvre de Schneider quelques minutes plus tard, seul à proximité de l’angle de la surface, il enroule du droit une frappe qui termine lucarne opposée (0-3, 36e). Strassen à deux genoux à terre et peut remercier la barre transversale sur une tentative de Françoise (40e).



Manu Françoise, ici face à Eric Hoffmann, a rapidement débloqué la situation pour Niederkorn.

Photo: Fernand Konnen

Le Progrès ne s’arrête pas la

La domination des visiteurs continue dans le second acte. Strassen tente bien de réduire la marque mais si le numéro de Lourenco côté gauche est intéressant, la reprise de Schulz bien servi au deuxième poteau termine dans le petit filet (55e). Le Progrès va porter une nouvelle estocade à l’heure de jeu, Karapetian sert Sébastien Thill plein axe, le numéro 31 ne manque pas son duel avec De Wilde (0-4, 58e).

Le score s’alourdit une nouvelle fois pour l’équipe de Patrick Grettnich dans les dernières minutes. Karapetian y va de son doublé (0-5, 83e) après un nouveau service de Sébastien Thill qui se défait de Colette par un grand pont. Et même un triplé avec un nouveau but juste avant le temps additionnel sur un coup franc indirect (0-6, 89e).



Avec ce festival offensif, Niederkorn s’empare provisoirement de la tête du championnat avant la rencontre de la Jeunesse ce dimanche face à Dudelange.

La note: 13/20. Il n’y avait qu’une seule équipe sur le terrain en première période, et un Progrès terriblement efficace qui n’a pas fait de détails.

Le fait du match: une défense de l’UNA dépassée. Le troisième but du Progrès illustre à lui tout seul les problèmes défensifs rencontrés par Strassen. Un marquage laxiste, un gardien légèrement hésitant et le Progrès n’avait plus qu’à s’engouffrer dans la brèche.

L’homme du match: Sébastien Thill. Si la prestation collective du Progrès est indébiale, l’aîné de la fratrie Thill a encore une fois étalé toute sa classe sur la pelouse de Strassen avec un but et deux passes décisives à son actif aujourd’hui.



Ben Vogel reste prudent quant à la suite du championnat.

Photo: Fernand Konnen

Strassen - Progrès 0-6

Complexe sportif Jean Wirtz, pelouse en bon état, arbitrage de M.Pires assisté de MM.Quiterio et Jans. 394 spectateurs payants. Mi-temps : 0-3.

Evolution du score: 0-1 Françoise (9e), 0-2 Karapetian (29e), 0-3 Schneider (36e) 0-4 S. Thill (58e), 0-5 Karapetian (83e), 0-6 Karapetian (90e).

Corners: 1 (1+0) pour Strassen; 8 (4+4) pour le Progrès.

Carton jaune: Flauss (75e, faute sur Schulz) pour Strassen.



STRASSEN: De Wilde; Kerger, D. Agovic, Hoffmann, Collette; Payal (62e Mondon-Konan), Vaz; Ruppert (cap.) (78e Dos Santos), Schulz, Lourenco (78e E. Agovic); Jager.

Joueurs non utilisés: Runser et Delgado.

Entraîneur: Patrick Grettnich.

PROGRÉS: Flauss; Matias (61e, Mastrangelo), Karayer, Ferino, Lafon; O.Thill, Vogel (68eWatzka); S. Thill (cap.), Françoise, Schneider (66e Fiorani); Karapetian.

Joueurs non utilisés: Schinker et Sully.

Entraîneur: Paulo Amodio.

Réaction

Ben Vogel (Progrès): "On a fait un très bon match, sauf les dix premières minutes en deuxième mi-temps. L'équipe a très bien tourné, on a eu beaucoup d'occasions. On est en tête du championnat mais on a joué que trois matches et la Jeunesse joue demain alors on verra bien. Qui sait?"



Olivier Thill à la relance sous les yeux de Manu Françoise et de Ben Payal.

Photo: Fernand Konnen