Differdange a ramené un bon point du stade Jos Nosbaum grâce à un Worré des grands jours. Le Progrès n'a pas mis à profit ce semi faux pas dudelangeois pour reprendre la tête. Henri Bossi et Hostert ont fait match nul (1-1) à Niederkorn.

Dévalué par la position des visiteurs au classement, le choc entre Dudelange et Differdange a mis un bon quart d'heure à se lancer. La suite a tenu toutes ses promesses.



Une demi-douzaine de franches occasions ont égayé les deux quarts d'heure suivants. La vitesse d'exécution de Dudelange et les courses croisées des attaquants ont fait mal aux visiteurs. Seule la conclusion n'était pas au rendez-vous. Worré s'est interposé devant Er Rafik puis Sinani avant de voir sa transversale le sauver sur un débordement d'Er Rafik ponctué d'un tir en pleine foulée de Sinani (24e).

Les contres differdangeois auraient pu rapporter gros aussi, notamment sur un centre d'Amri repris à bout portant par Perez sur Joubert (30e). Suspendu la semaine dernière, Perez faisait un bien fou à Differdange. L'attaquant français s'offrait une nouvelle occasion six minutes plus tard puis Vandenbroeck reprenait. En vain.



Stolz ponctuait ce festival offensif pas un tir en plein champ que Worré repoussait. Le second acte a aussi permis aux deux équipes de l'emporter. Siebenaler, oublié au second poteau, croisait trop sa frappe après l'heure de jeu. Worré, lui, s'interposait devant Diakaba, Mélisse puis Cabral pour préserver le nul vierge.

La pièce aurait pu tomber du côté differdangeois mais Caron ne profitait pas d'une faute de main de Schnell dans la surface de réparation. Le Français tirait son penalty à côté.

Dudelange pressait en fin de match mais un nouveau réflexe étourdissant de Worré sur sa ligne offrait un point à Differdange.

Le Racing fait la bonne affaire



Le Fola s'est lui emparé provisoirement de la troisième place en distançant Rodange et en attendant le verdict de Jeunesse - Titus Pétange. Sacras, Hadji et Martins-Suarez ont trouvé l'ouverture. Rodange glisse doucement mais dangereusement vers le bas de classement.



Un endroit duquel Mondorf s'est extirpé en même temps qu'il enfonçait l'US Esch à qui il faudra un miracle pour se sauver. Ketlas s'est offert un doublé, Bekkouche avait lui doublé les chiffres pour repositionner l'USM dans le coeur du classement.

Le Racing a lui aussi poursuivi sa remontée après son succès de la semaine dernière contre Rodange. L'effet "Grettnich" s'est matérialisé par un second succès de rang à Rosport avec des buts de Bernardelli et Nakache avant la pause. Cette victoire permet au club de la capitale de dépasser le Victoria au classement et de ne plus être barragiste à une journée de la fin du premier tour.

Strassen, lui, est toujours en position délicate. Son point pris au Cents est bon pour le moral mais ne le fait guère avancer au classement général. Le RM Hamm Benfica, lui, rentre aussi dans le rang.



F91 - Differdange 0-0



Stade Jos Nosbaum, pelouse en bon état, arbitrage de M. Pires assisté par MM. Ries et Jans, 505 spectateurs.



Corners: 10 (5+5) pour Dudelange; 3 (2+1) pour Differdange.



Cartons jaunes: Mélisse (90e, main) au F91; Ribeiro (69e, accroche Turpel) et Franzoni (88e, accroche Stolz) à Differdange.



F91: Joubert; Malget (46e De Sousa), Schnell, Prempeh, Mélisse; Sinani (64e Cabral), Pokar, Dikaba, Stolz; Turpel, Er Rafik (81e Ibrahimovic).

Joueurs non alignés: Frising et Garos.

Entraîneur: Dino Toppmöller.

DIFFERDANGE: Worré; Franzoni, Vandenbroeck, Siebenaler, Jänisch; Caron, Ribeiro (77e Hamzaoui), Fleurival, Bastos (90+2 Rodrigues); Amri, Perez.

Joueurs non alignés: Weber, Bettmer et Bei.

Entraîneur: Pascal Carzaniga.



