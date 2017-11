(DH) - Dudelange, vainqueur à Strassen (4-1), a profité à plein de la défaite du Progrès, à domicile samedi contre le RM Hamm Benfica (1-3), pour reprendre la tête du classement ce dimanche, au terme de la dixième journée de championnat.

Le champion en titre, en mode très offensif au niveau de sa composition, n'a pas fait durer le suspense à Strassen, Stolz, en deux temps, prenant Schon à défaut dès la quatrième minute. A la demi-heure de jeu, c'est Turpel qui permettait au F91 d'éviter toute mauvaise surprise. Pour faire bonne mesure, Cabral (60e) et Ibrahimovic (86e) ont aussi scoré. C'est Schulz qui a sauvé l'honneur de l'UNA après l'heure de jeu.



Jean Chopin, ici devant David Vandenbroeck, a sauvé sa formation plus d'une fois.

Photo: Serge Waldbillig

Tout comme Dudelange, Differdange avait décidé d'aller vite sur la pelouse pétangeoise pour prendre l'Union Titus Pétange à froid. Une stratégie qui aurait pu s'avérer payante tout juste après une poignée de secondes, mais après avoir poussé les locaux à la faute, le premier corner de la partie traversait toute la défense sans trouver preneur. Almeida ne trouvait pas le cadre (3e) et une énorme bévue de Delvin Skenderovic permettait à Amri de s'offrir un face-à-face avec Chopin. L'ancien sociétaire de la Bundesliga était mis en échec par le portier français qui devait s'incliner une minute plus tard.

Là encore, les largesses d'une défense constamment aux abois allait s'avérer fatales. Lancé en profondeur, Perez piquait le ballon au-dessus de Chopin pour inscrire le premier de ses deux buts (15e).

Intenable sous les yeux d'observateurs de Zulte-Waregem, Louvain et Fribourg, l'ancien attaquant de Lille, excentré, allait porter l'estocade à la suite d'un très beau geste technique, le ballon finissant sa course dans la lucarne gauche de Chopin (0-2, 70e).



Trop rarement en position d'inverser la tendance, l'UTP, qui avait toutefois réaménagé son secteur défensif après un début de rencontre calamiteux, avec Kheyari en charnière centrale, peut s'en vouloir de ne s'être pas montré plus entreprenant. Seule une frappe signée Bojic, à la 25e minute, a procuré quelques frissons à Worré. L'ancien Pétangeois a d'abord failli se faire surprendre par un rebond, le ballon terminant sa course sur son poteau droit avant que Cissé ne bute sur le gardien differdangeois.

Gauthier Caron et les Rouges sont revenus dans la course à la troisième place.

Photo: Serge Waldbillig

Differdange a géré au mieux sa rencontre et aurait pu aggraver le score sur des contres en fin de match, Perez, l'homme de ce match, échouant par deux fois sur Chopin (82e et 86e). Le FCD03 a ainsi pris ses premiers points de la saison à l'extérieur et se relance dans la course à la troisième place.

La Jeunesse enfonce le Racing



Une position que convoite aussi la Jeunesse. Mal embarquée après l'ouverture du score de Shala (2e) pour le RFCUL, les hommes de Marc Thomé ont renversé la tendance en deuxième mit-temps grâce à N'Diaye (56e) et Kyereh (81e). Rien ne va plus au Racing où Patrick Grettnich va remplacer Jacques Muller et qui ne compte que six points, trois de plus que l'US Esch battu à Hostert 1-3, autre formation qui suit le train de la tête du classement. Pomponi, A. Dervisevic et D. Stumpf ont été les buteurs des locaux.

Avec 15 points, Hostert revient à la hauteur du Fola incapable de battre Mondorf (1-1). Seydi (59e) a répondu à l'ouverture du score de Sinani (22e).



C'est aussi un visiteur, le Rodangeois El Guerrab (64e), qui avait ouvert la marque dans le dernier match de la journée, mais Rosport a répondu par Hartmann (71e) pour glaner un point précieux.



Titus Pétange - Differdange 0-2



Stade municipal de Pétange, pelouse en mauvais état, arbitrage de M. Monteiro assisté de MM. Silva Pinto et Kricen, 485 spectateurs. Mi-temps: 0-1.

Evolution du score: 0-1 Perez (15e), 0-2 Perez (70e).



Corners: Titus Pétange 4 (2+2); Differdange6 (4+2).

Cartons jaunes: Zinga (60e, faute sur Almeida) pour le Titus Pétange; Worré (42e, faute sur Cissé), Almeida (45e, antijeu), Perez (55e, faute sur Layhani), Rodrigues (75e, faute sur Schreiner) pour Differdange.



UNION TITUS PÉTANGE (4-1-4-1): Chopin; Zinga (72e Basic), A. Skenderovic (cap), D. Skenderovic (19e Injai), Carlson; Kheyari; Schreiner, Lahyani, Bojic (68e I. Skenderovic), Cissé; Banza.

Joueurs non utilisés: Dufrenne; Bjelic.

Absents: Amodio, Anton, Baier, Dzanic, Gashi, Rodrigues, Schwitz et Handzic (blessés); Vitali, Avdusinovic, Da Graça, Lambert, F. Ribeiro, Silaj, Viana(choix de l'entraîneur.

Entraîneur: Manuel Correia.

DIFFERDANGE (4-3-3): Worré; Franzoni, Siebenaler (cap.), Vandenbroeck, Rodrigues; Caron (83e Yéyé), Fleurival, Hamzaoui; Amri (88e Bettmer), Perez, Almeida (74e Ribeiro).

Joueurs non utilisés: Weber; Bei.

Absents: Holter et Jänisch (suspendus), Bastos (blessé).

Entraîneur: Pascal Carzaniga.

Les résultats

Joué samedi:



Progrès - RM Hamm Benfica 1-3



Joué dimanche:

Fola - Mondorf 1-1



Hostert - US Esch 3-1



Strassen - Dudelange 1-4



Titus Pétange - Differdange 0-2



Racing - Jeunesse 1-2



Rosport - Rodange 1-1



Le classement

1. Dudelange 25 points; 2. Progrès 24; 3. RM Hamm Benfica 18; 4. Differdange 16; 5. Jeunesse 16; 6. Fola 15; 7. Hostert 15; 8. Rodange 14; 9. Pétange 13; 10. Mondorf 12; 11. Rosport 11; 12. Strassen 8; 13. Racing 6; 14. US Esch 3.



La 11e journée

Le dimanche 19 novembre à 16h



Fola - RM Hamm Benfica

US Esch - Dudelange

Titus Pétange - Mondorf

Progrès - Rosport

Strassen - Jeunesse

Racing - Rodange

Hostert - Differdange