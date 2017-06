(LW) - Le marché estival des transferts nationaux a fermé ses portes ce lundi à minuit. Les mouvements dans les quatorze clubs ont été nombreux. Un gage de qualité pour la BGL Ligue version 2017-2018?

F91 DUDELANGE

Arrivées: Bertino Cabral (RM Hamm Benfica), Omar Er Rafik (Differdange), Mickaël Garos (Niederkorn), Antonio Luisi (Differdange), Danel Sinani (RFCUL)

Départs: Daniel da Mota (RFCUL), Dylan Deligny et Elvis Lima (RM Hamm Benfica), Kevin Nakache (RFCUL), Momar N'Diaye (Jeunesse), Julien Quercia (RFCUL)

Entraîneur: Dino Toppmöller (2e saison)

FC DIFFERDANGE 03



Arrivées: Chadli Amri (Homburg/ALL), Gianluca Bei (Mondercange), Farid Ikene (F91), Giuliano Jackson (RFCUL), Nicolas Perez (Martigues/FRA), Patrick Worré (Mondorf)

Départs: Ante Bukvic (RM Hamm Benfica), Omar Er Rafik (F91), Jeff Lascak (Rosport), Antonio Luisi (F91), Andy May, Arnaud Schaab et Dejvid Sinani (Mondorf)

Entraîneur: Pascal Carzaniga (2e saison)

FOLA ESCH



Arrivées: Peter Chrappan (FC Sarrebruck/ALL), Chris Clement (RM Hamm Benfica), Ken Corral (Jeunesse), Corentin Koçur (Mouscron/BEL), Christophe Martin-Suarez (Deinze/BEL), Roman Pierrard (FC Metz/FRA), Enis Saiti (Worms/ALL)

Départs: Basile Camerling (Käerjéng), Emmanuel Françoise (Niederkorn), Enes Mahumutovic (Middlesbrough/ANG), Massimo Martino (Käerjéng), Ronny Souto (RM Hamm Benfica)

Entraîneur: Jeff Strasser (8. Saison)

PROGRÈS NIEDERKORN

Arrivées: Emmanuel Françoise (Fola), Aleksandre Karapetian (Rosport), Metin Karayer (Sarreguemines/FRA), Maki Mahmutovic (Mamer), Yann Matias (Titus Pétange), Mario Mutsch (St. Gallen/SUI), Charly Schinker (Rumelange), Mike Schneider (RM Hamm Benfica), Théo Sully (Norden 02), Ben Vogel (Rosport)

Départs: David Bors (Erndtebrück/ALL), Ismaël Bouzid (Hesperange), Mickaël Garos (F91), Rémi Laurent (Vitré/FRA), Joao Machado et Hakim Menaï (Rodange), Valentin Poinsignon (Käerjéng)

Entraîneur: Paolo Amodio (2. Saison)

UNA STRASSEN

Arrivées: Pedro dos Santos (Rosport), Jason Gonçalves (RFCUL), Marcel Linn (Völklingen/ALL), Benjamin Runser (RM Hamm Benfica), Gustav Schulz (Pölich/ALL)

Départs: Ben Guettai (Mertert-Wasserbillig), Ricardo Monteiro (Wiltz)

Entraîneur: Patrick Grettnich (5e saison)

TITUS PÉTANGE

Arrivées: Christoph Anton (Eintracht Trèves/ALL), Kenan Avdusinovic (Hesperange), Adnan Basic (NK Celje/SLO), Ajdin Bijelic (FC Sarrebruck/ALL), Jean Chopin (Ostende/BEL), Jeffrey da Graça (US Esch), Victor Lambert (Orléans/FRA), Pedro Rodrigues (US Esch), Nicola Schreiner (RFCUL), Antonio Viana (US Esch), Ivan Vitali (Jeunesse)

Départs: Artur Abreu (Guimaraes/POR), Benjamin Arnold (Etzella), Arthur Bernhardt (Brésil), Paul Bossi (Sanem), Samuel Correia (RM Hamm Benfica), Luca Karels (Bertrange), Michel Kettenmeyer (Lorentzweiler), Yann Matias (Niederkorn), Yannick Nonnweiler (Schwalbach/ALL), Miguel Palha (Portugal)

Entraîneur: Manuel Correia (2e saison)

US MONDORF

Arrivées: Tom Boussong (Bettembourg), Benjamin Hégué (Hesperange), Andy May, Arnaud Schaab et Dejvid Sinani (Differdange), Moussa Touré (Dinan Léhon/FRA)

Départs: Illies Haddadji (Schifflange), Edis Muhic (Grevenmacher), Ahmed Rani (US Esch), Rick Risch (Lorentzweiler), Alex Semedo (RFCUL), Patrick Worré (Differdange), Fabrice Yao (RM Hamm Benfica)

Entraîneur: Arno Bonvini (6e saison)

JEUNESSE ESCH



Arrivées: Grégory Adler (Amnéville/FRA), Raphael de Sousa (Rosport), Momar N'Diaye (F91), Alison Martins (Mersch), Arsène Menessou (RM Hamm Benfica), Romain Ney (Amnéville/FRA), Kévin Sommer (Mulhouse/FRA), Johannes Steinbach (Rosport)

Départs: Ken Corral (Fola), Robin Mertinitz (SG Hochwald-Zerf/ALL), Marc Oberweis (arrêt), René Peters (Hostert), Ashot Sardarian (?)

Entraîneur: Marc Thomé (2. Saison)

VICTORIA ROSPORT

Arrivées: Ricardo Almeida (Echternach), Daniel Bartsch (Salmrohr/ALL), Sven Becker (Grevenmacher), Tim Hartmann (Salmrohr/ALL), Max Hengen (Grevenmacher), Daniel Kurz (Eintracht Trèves/ALL), Jeff Lascak (Differdange), Joao Martins (Junglinster), Marc Picko (Trier-Tarforst/ALL)

Départs: Isaias Cardoso (Lorentzweiler), Raphael de Sousa (Jeunesse), Pedro dos Santos (Strassen), Aleksandre Karapetian (Niederkorn), Steven Machado (Berdorf-Consdorf), Artur Poloshenko (Speicher/ALL), Johannes Steinbach (Jeunesse), Ben Vogel (Niederkorn)

Entraîneur: Jürgen Tücks (1re saison)

RFCUL

Arrivées: Daniel da Mota (F91), Henique da Silva Gomes (Angoulême/FRA), Cédric Darmon (Ivry/FRA), Christian Kabeya (Virton/BEL), Jean-Luc Lopes da Silva (Ornans/FRA), Santinho Lopes Monteiro (Apeldoorn/PBS), Kevin Nakache et Julien Quercia (F91), Rachid Ramdani (Ornans/FRA), Alex Semedo (Mondorf)

Départs: Johan Bellini (Weiler), Jason Gonçalves (Strassen), Giuliano Jackson (Differdange), Tim Lehnen (Mamer), Admir Skrijelj (Käerjéng), Danel Sinani (F91)

Entraîneur: Jacques Muller (2e saison)

RM HAMM BENFICA

Arrivées: William Andrade (Sandweiler), Ante Bukvic (Differdange), Inacio Cabral (Rumelange), Samuel Correia (Titus Pétange), Dylan Deligny et Elvis Lima (F91), Raffael Monteiro Lopes (Italie), Idir Mokrani (Rumelange), Ronny Souto (Fola), Fabrice Yao (Mondorf)

Départs: Joris Belgacem (?), Bertino Cabral (F91), Chris Clement (Fola), Nicolas Desgranges (Hostert), Mike Fernandes (Beggen), André Ferreira (US Esch), Joao Martins (?), Arsène Menessou (Jeunesse), Benjamin Runser (Strassen), Mike Schneider (Niederkorn)

Entraîneur: Dan Santos (2e saison)

US ESCH

Arrivées: Moly Akangay (Kayl-Tétange), Dany Albuquerque (Fola), Bruno Costa (Niederkorn), Paulo Ferrajota (Niederkorn), André Ferreira (RM Hamm Benfica), Anthony Guerra (Hostert), Jérôme Marcolino (Käerjéng), Arthur Michaux (RM Hamm Benfica), Christophe Pazos (Fola), Alberto Pulimeno (Red Black Egalité), Ahmed Rani (Mondorf)

Départs: Jeffrey da Graça (Titus Pétange), Ismaël Danso (Sandweiler), Fabio Domingues (?), Pedro Rodrigues (Titus Pétange), Ericson Santos (Sandweiler), Antonio Viana (Titus Pétange)

Entraîneur: Pedro Resende (2e saison)

FC RODANGE 91



Arrivées: Marco de Sousa et Joao Machado (Niederkorn), Jean-Paul Makasso (Hostert), Hakim Menaï (Niederkorn), Lionel Monteiro (FC Sarrebruck/ALL), Stimbol Monteiro (Hostert)

Départs: Steven de Oliveira (Sanem), Julien Rolandi (?), Romain Zéwé (?)

Entraîneur: Seraphin Ribeiro (3e saison)

US HOSTERT

Arrivées: Julien Bertoux (Seraing/BEL), Alexandre Boukhétaia (Canach), Aldin Dervisevic (Grevenmacher), Din Dervisevic (Canach), Admir Desevic (Mamer), Nicolas Desgranges (RM Hamm Benfica), Dany Ferraz (Steinsel), Paulo Fontes (Münsbach), Karim Knis (Virton/BEL), Mouzaoui Mahédine (Alès/FRA), Jérémy Mendes (Sandweiler), René Peters (Jeunesse), Ryan Rafdy (Münsbach)

Départs: Maikel Alves (?), Kenzo Fabbro et Moreno Fabbro (Sanem), Jonathan Furst (?), Anthony Guerra (US Esch), Théo Junker (Trémery/FRA), Yassine Knis (Nor den 02), Jean-Paul Makasso et Stimbol Monteiro (Rodange), Lévy Rougeaux (Weiler), Grégory San Andres (Wormeldange)

Entraîneur: Henri Bossi (3e saison)