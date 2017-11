Acteur de l'ombre mais ô combien précieux à la troupe de Manuel Correia, Khalid Lahyani (24 ans), le milieu de terrain germano-marocain de l'Union Titus Pétange, se livre avant la venue de Differdange ce dimanche.

Propos recueillis par Didier Hiégel



Khalid, on imagine que l'ambiance est au beau fixe à Pétange après la qualification en Coupe et avant le prochain match de championnat contre Differdange?

Effectivement, tout est pour le mieux à Pétange. Le staff et mes partenaires sont bien entendu heureux de cette qualification contre le Fola (3-2, en 16es de finale), nous avons réalisé une bonne prestation mais nous sommes désormais focalisés sur la venue de Differdange ce dimanche, une rencontre au cours de laquelle nous allons tout faire pour nous imposer.



Vous évoluiez en Allemagne avant de signer à l'Union Titus Pétange au mercato d'hiver il y a maintenant près d'un an. Quelles sont les principales différences que vous avez remarquées?

La principale différence se situe au niveau de l'approche professionnelle, mais je dois dire qu'à Pétange nous essayons de mettre en pratique cette approche professionnelle, c'est ainsi que les joueurs qui le peuvent s'entraînent aussi trois fois par semaine le matin. Sur le plan des matches, ces derniers sont un peu plus rapides, au niveau du rythme, et un peu plus engagés sur le plan physique en Allemagne. Mais les différences entre les deux pays tendent à s'effacer petit à petit.



Pétange a terminé à la sixième place du classement pour son retour parmi l'élite l'an dernier, quelles sont aujourd'hui les ambitions de votre club?

Nous allons voir au fur et à mesure. Il serait normal de viser une position encore meilleure au terme de la compétition. Mais il faut dire que de nombreux joueurs nous ont rejoint cet été et il nous a fallu trouver un certain équilibre. C'est, je crois, ce qui est en train d'arriver puisque cela fait désormais cinq rencontres que nous ne perdons pas: Ehnen, Strassen, Hostert, US Esch et maintenant le Fola. Etant donné les qualités de cette équipe, il est normal d'ambitionner un meilleur classement que celui obtenu la saison dernière.



Pour viser plus haut que la saison dernière, il vous faudra résoudre certains problèmes notamment défensifs puisque vous avez encaissé une moyenne de deux buts par match à ce jour.

Les problèmes de la défense et les buts encaissés ne sont bien entendu pas l'unique faute du secteur défensif. Nous résoudrons ce problème tous ensemble, en étant tous concernés. Dans ce total, nous avons encaissé sept buts à Niederkorn (1-7, 4e journée). Depuis, nous avons trouvé davantage de stabilité. Nous n'avons encaissé que sept buts en cinq matches.

Pour gagner des places au classement, il faudra aussi gagner contre Differdange qui vous avait battu deux fois la saison dernière. Avez-vous les moyens de vous imposer?

Il ne faut pas oublier que la saison dernière, le club retrouvait seulement le haut niveau et que nous n'avions été battus deux fois que sur le score de 0-1. Nous sommes actuellement sur une bonne dynamique et nous sommes certainement capables de battre cette équipe de Differdange à la maison.



A la veille de la dixième journée de championnat, peut-on dire que le duo Cissé-Banza (13 buts) a fait oublier Artur Abreu parti à Guimaraes?

Ah... ça c'est une question à laquelle il est difficile de répondre. La saison dernière, la pression reposait essentiellement sur les épaules d'Artur. Aujourd'hui, cette pression est partagée par Isaac (Cissé) et Simon (Banza), deux joueurs de qualité qui s'améliorent au fil des matches. Mais comme je l'ai dit pour ce qui est du secteur défensif, toute l'équipe doit aussi être concernée par l'attaque.