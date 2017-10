Fola - Differdange est à l'affiche de la huitième journée de BGL Ligue. Un match de la plus haute importance pour ces deux formations qui cherchent à remonter au classement. Julien Klein, le capitaine du club doyen, nous fait part de ses sentiments et nous offre ses pronostics.

Propos recueillis par Didier Hiégel

Julien, comment s'est passée la transition entre Jeff Strasser, parti pour Kaiserslautern, et Cyril Serredzum qui était son adjoint?

La transition s'est passée sans encombre, dans la continuité, puisque Cyril est au club depuis un bon moment (2010) et connaît parfaitement le groupe. Il n'y a pas eu de grands changements. Il participait auparavant à l'élaboration des entraînements, on est donc resté sur la même ligne. Si on peut parler de changement, ce serait peut-être au niveau humain. Jeff était plus «dur» alors que Cyril fait passer ses messages différemment. Il est proche du groupe comme le lui demandait sa fonction d'entraîneur-adjoint. Sur ce point, il n'a pas changé. Il changera peut-être d'attitude si ça se passe moins bien, mais pour l'instant on reste sur une victoire à l'US Esch (1-0).



Lors de la trêve, vous avez rencontré Kaiserslautern. Quelle a été sa réaction à l'issue de cette défaite (0-4)?

Dans le contenu, ce que nous avons proposé était plutôt pas mal. Nous avons fait tourner l'effectif alors qu'eux avait sorti la grosse équipe. Par après, il nous a dit que quand nous rencontrions une équipe d'un niveau plus élevé, il fallait être encore plus rigoureux, il fallait mieux travailler défensivement. Face à des pros, les moindres petites erreurs coûtent chères. Il a aussi insisté sur le fait que ce genre de rencontre était parfaite pour nous préparer à affronter des équipes comme Differdange et Dudelange.



Le Fola (5e, 11 points) et Differdange (7e, 10 pts) sont dans une situation similaire, mais pas au niveau où ces deux équipes étaient attendues. Comment l'expliquez-vous?

Comme nous, Differdange a connu un début de compétition compliqué. Mais la première trêve internationale (début septembre) avait fait du bien à tout le monde. Dans le détail, nous avons eu beaucoup de blessés, des joueurs importants, des joueurs sélectionnables aussi. On a dû faire des choix, même parfois enlever le gardien (Thomas Hym) pour avoir un Luxembourgeois en plus (Emanuel Cabral). Nous avons manqué de réussite, idem pour ce petit quelque chose qui provoque justement cette réussite. Nous n'avons pas non plus récolté les fruits de notre bonne préparation et de notre parcours européen. Pour Differdange, il est certain que le départ d'Er Rafik n'a pas été de suite compensé, même si Perez est un très bon joueur.

Vous restez sur trois succès consécutifs. La trêve internationale a-t-elle coupé votre élan?

Je ne pense pas. Nous avons pu travailler plus sereinement, sans match à préparer. Nous avons eu le temps de remettre des choses au point. Mais nous aurons la réponse à cette question dimanche.

Vous avez encaissé dix buts en sept journées. C'est beaucoup pour une formation comme le Fola...

C'est énorme! Et ça nous embête bien, nous les acteurs du secteur défensif. La philosophie de Jeff, comme celle de Cyril, deux anciens défenseurs, est de conserver le zéro derrière. Mais il ne faut pas taper uniquement sur les défenseurs, tout le monde doit défendre ensemble. C'est sans doute ce qui nous a fait défaut sur certains matches. Et nous avons aussi beaucoup encaissé sur coups de pied arrêtés. Pour faire un bon championnat, il nous faut retrouver une bonne assise défensive.

Quelles seront les clés de ce match de dimanche?

Etre costauds et sereins derrière et jouer notre jeu à la récupération de la balle, car nous avons des atouts à faire valoir. Differdange, c'est du solide, mais on a toutes nos chances.



Si un match nul sanctionne ce duel, ce résultat n'arrangerait personne...

Effectivement, ce serait un coup d'arrêt pour les deux équipes. Ça n'arrangerait personne... sauf ceux qui sont devant nous. Differdange possède des joueurs de ballon, mais je pense qu'ils procèderont en contres. Il nous faudra être attentifs à ça et lorsque nous serons en possession du ballon, ne pas faire n'importe quoi. En fonction de ça, on verra comment ça va se passer.



Le résultat face à Differdange conditionnera t-il le déplacement à Dudelange lors de la prochaine journée?

Forcément, en cas de succès nous ferons le plein de confiance. Mais si nous ne parvenons pas à gagner, il faudra vite passer à autre chose. Chaque match a sa vérité. Une chose est certaine, nous aspirons au haut de tableau et non au ventre mou, alors ces deux prochains matches sont d'une haute importance.



Les pronos de Julien Klein pour la 8e journée



Samedi 14 octobre

18 h: FC Rodange - RM Hamm Benfica 1-1



Dimanche 15 octobre

16 h: CS Fola Esch - FC Differdange 03 2-0



16 h: Racing - F91 Dudelange 1-3



16 h: Progrès Niederkorn - US Mondorf 3-0



16 h: Victoria Rosport - Jeunesse Esch 1-2



16 h: UNA Strassen - US Esch 1-1



16 h: US Hostert - Union Titus Pétange 2-1