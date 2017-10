Opération portes ouvertes au stade Emile Mayrisch. Le Fola a profité de la perméabilité de la défense differdangeoise pour dominer son adversaire 6-3 alors que le F91 a été tenu en échec au Racing (1-1). Tout bénéfice pour le Progrès qui reprend les commandes du classement à la faveur de son succès contre Mondorf (3-2)



Par Didier Hiégel

Etait-ce le soleil de l'été indien qui appelait à un doux farniente, toujours est-il que les formations du Fola et de Differdange se sont montrées enjouées à défaut d'être solides sur leurs bases. Et il n'a pas fallu longtemps pour s'apercevoir de la teneur que les deux équipes allaient nous offrir lorsque Sacras s'enfonçait facilement dans la défense differdangeoise pour servir Hadji, en position idéale, qui s'est demandé comment il n'avait pas profité de l'offrande (2e).

Samir Hadji et Moussa Seydi se sont joués de la défense differdangeoise.

Photo: Ben Majerus

L'avant-centre des locaux allait se racheter un quart d'heure plus tard, un contrôle-frappe instantanée, aux seize mètres, pour mystifier Weber et remettre sa formation sur les rails car la défense des locaux s'était montrée tout aussi friable. Perez avait profité d'un service de Holter pour, d'une frappe puissante prendre à défaut Hym pour l'ouverture du score à la 14e minute. Ce même Perez aurait pu, même dû, obtenir un penalty quatre minutes plus tôt lorsqu'il avait été accroché par Klein alors qu'il se présentait seul devant le portier du Fola.

A ce petit jeu, ce sont les hommes de Cyril Serredszum, qui fêtait son premier match à domicile avec le statut d'entraîneur principal, qui allaient s'en sortir au mieux. Weber avait déjà dû s'interposer devant Saiti (20e) mais il ne pouvait que freiner la course du ballon piqué par Dallevedove et c'est Seydi qui n'avait plus qu'à pousser la sphère au fond des filets (2-1, 32e).



Au terme des 45 premières minutes, les locaux avaient commis davantage d'erreurs mais les visiteurs n'avaient pas réussi à les convertir en buts à l'image d'Almeida, suite à une énième mauvaise relance de Muharemovic (33e), ou Holter, face au but, qui plaçait son coup de tête au-dessus de la transversale de Hym. L'international ne devait plus avoir l'occasion de se mettre en évidence. Déjà averti, il devait céder sa place à Hamzaoui qui a davantage un profil d'accélérateur de jeu.

Seydi le dynamiteur



Mais c'est encore le Fola qui se montrait le plus pressant sur les coups de pied arrêtés de Saiti (55e et 59e) avant que le club doyen ne profite d'une monumentale erreur de Siebenaler. Le défenseur central jugeait mal un ballon en profondeur, Seydi le devançait et servait idéalement Hadji qui n'avait plus qu'à pousser le ballon au fond (3-1, 59e). Differdange venait de se saborder.

Les vice-champions allaient boire le calice jusqu'à la lie quand Seydi, au coeur de la défense du FCD03, profitait de deux contres favorables pour inscrire le 4-1 (59e) avant de prendre de vitesse tout le flanc gauche et offrir un troisième but personnel à Hadji (5-1, 71e).

La fin de match reflétait à merveille la teneur de ce match complétement fou avec des réalisations de Seydi (6-1, 82e), Caron (6-2, 84e) et Amri (6-3, 86e).



Daniel Kurz s'est offert un doublé contre la Jeunesse.

Photo: Yann Hellers

A côté de cette rencontre complètement folle, le F91 s'est montré beaucoup moins en verve et a concédé un match nul (1-1) au Racing qui avait rapidement ouvert le score par Da Mota (11e) avant d'égaliser par Mélisse avant la mi-temps (37e).

Cette contre-performance profite au Progrès qui reprend les commandes du championnat à la faveur de son succès 3-2 aux dépens de Mondorf qui a pourtant mené 2-0 à la suite des réalisations de Crnomut (21e) et de Touré (26e). Mais les frères Olivier et Sébastien Thill et Karapetian ont renversé la tendance.

La Jeunesse défaite au stade du camping perd pied et se retrouve désormais quatrième du classement. Un doublé de Kurz et un but de Hartmann après l'expulsion de Portier (80e) donnent une bonne bouffée d'oxygène au club du président Kolbusch. Soares avait rétabli la parité à la 39e.

Malmené sur sa pelouse par le Titus Pétange, Hostert a d'abord manqué un penalty par Dervisevic avant d'égaliser par Drif et de prendre l'avantage par Denis Stumpf. Cissé s'est offert un doublé en égalisant, sur penalty, au bout du temps additionnel.



Strassen s'est offert une précieuse victoire en dominant l'US Esch 2-1. Un succès signé Schulz et Dos Santos alors que Médri a réduit le score.



En match avancé samedi, Rodange et le RM Hamm Benfica ont chacun eu leur bonne période et un match nul 2-2 a sanctionné des débats très animés en fin de match. La formation de Séraphin Ribeiro, en deux minutes, avait pris un avantage conséquent grâce à Boulahfari (57e) et Menaï (59e), mais les hommes de Dan Santos ont réagi par Da Mata (79e et 88e) pour obtenir leur quinzième point de la saison. Le même Da Mata a écopé d'un carton rouge une fois le match terminé et De Sousa un carton jaune-rouge. Belle ambiance!



Fola - Differdange 6-3



Stade Emile Mayrisch, bonne pelouse, arbitrage de M. Pires assisté par MM. Da Costa et Becker, 545 spectateurs. Mi-temps: 2-1.

Evolution du score: 0-1 Perez (14e), 1-1 Hadji (17e), 2-1 Seydi (32e), 3-1 Hadji (59e), 4-1 Seydi (66e), 5-1 Hadji (71e), 6-1 Seydi (82e), 6-2 Caron (84e), 6-3 Amri (86e).



Corners: Fola 4 (4+0); Differdange 7 (2+5).

Cartons jaunes: Vandenbroeck (34e, faute sur Sacras), Holter (36e, faute sur Koçur), Jänisch (57e, antijeu sur Seydi) et Perez (75e) pour Differdange.

FOLA (4-1-4-1): Hym; Laterza, Klein (cap.), Bernard, Sacras; Muharemovic; Seydi, Dallevedove (75e Martin-Suarez), Koçur (68e Bechtold), Saiti (73e Klapp); Hadji.



Joueurs non utilisés: Cabral et Mersch.

Absents: Bensi, Corral, Cvetkovic, Kirch (blessés), Clement, Chrappan, Lopes et Pierrard (choix de l'entraîneur).

Entraîneur: Cyril Serredzum.



DIFFERDANGE (4-3-3): Weber; Franzoni, Vandenbroeck, Siebenaler, Jänisch (cap.); Bettmer (60e Yéyé), Fleurival, Holter (46e Hamzaoui); Caron, Perez (77e Amri), Almeida.

Joueurs non utilisés: Worré; Rodrigues.

Absents: Jackson (blessé), Bastos, Méligner et Ribeiro (choix de l'entraîneur).

Entraîneur: Pascal Carzaniga.

Les résultats

Rodange - RM Hamm Benfica 2-2



Fola - Differdange 03 6-3



Racing - Dudelange 1-1



Progrès - Mondorf 3-2



Rosport - Jeunesse 2-1



Strassen - US Esch 2-1



Hostert - Titus Pétange 2-2

Daniel Da Mota a marqué contre ses anciens coéquipiers de Dudelange.

Photo: Christian Kemp

La 9e journée

Dimanche à 16h



Dudelange - Fola

Jeunesse - Progrès

RM Hamm Benfica - Rosport

Differdange - Strassen

Rodange - Hostert

Mondorf - RFCUL

US Esch - Titus Pétange