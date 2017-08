En ouverture de la troisième journée de BGL Ligue, le FC Differdange 03 et le RM Hamm Benfica se sont quittés sur un score nul et vierge (0-0). Malgré des occasions des deux côtés en première période le score de parité sanctionne logiquement la prestation des deux équipes.



Par Thibaut Goetz



Le match. Début de partie assez tranquille entre les vice-champions et le RM Hamm Benfica. Passé le round d’observation, Yao est le premier à se montrer dangereux, son incursion aux abords de la surface est repoussée par Vandenbroeck, fort heureusement pour Differdange puisque Weber avait déserté ses buts (9e). La réaction du FCD03 arrive sur un corner de Bettmer, repoussé difficilement par Alves, le portier hammois.

On pense ensuite que le match va basculer sur une contre-attaque differdangeoise menée à 100 à l’heure: Weber dégage rapidement sur Perez qui parvient à conserver, à se retourner, et à servir Almeida dans le tempo idéal. Mais c’est une nouvelle fois Alves qui sort vainqueur du duel (24e). Les deux équipes se répondent quasiment du tac au tac puisque après une percée d’un Da Mata très à l’aise ce vendredi soir, Yao obtient un corner (26e). Nouveau danger ensuite pour le club de la capitale avec un corner de Bettmer qui traverse toute la surface de réparation avant d’atterrir sur Perez qui bute encore sur Alves (31e).



Eurico Gomes coupe la course de Gilles Bettmer. Le meneur de jeu cédera sa place à la pause.

Photo: Ben Majerus

Deux entrées à la pause

Pour la deuxième période Pascal Carzaniga choisit de faire entrer Fleurival et Hamzaoui en lieu et place de Bettmer et Almeida. Le premier quart d’heure du deuxième acte est plutôt haché et les imprécisions se multiplient des deux côtés. Malgré tout le RMHB peut remercier sa bonne étoile à l’heure de jeu. Après une sortie pas vraiment assurée, Alves laisse filer Perez qui transmet à Caron absolument esseulé mais le Français manque le cadre alors que le but était vide (60e).

Le dernier quart d’heure démarre et les deux équipes sont toujours dos à dos. Deligny entré en jeu à la place de Teixeira, blessé, sert Mokrani dans la profondeur, Weber sent bien le coup et intervient (73e). Personne n’arrivera à faire bouger la marque en fin de match et les deux équipes se séparent sur un nul. La bonne opération est à mettre à l’actif du RH Hamm Benfica.

La note du match: 11/20. Première période intéressante avec des occasions des deux côtés et un RM Hamm Benfica prêt à bondir sur chaque contre. Moins de situations dangereuses en deuxième mi-temps avec plus d’emprise differdangeoise sur la rencontre.

Le fait du match. Un RM Hamm qui a fait belle figure. Désormais positionné sur une assise défensive solide avec Bukvic et Cabral en charnière centrale, le RM Hamm s’est montré intraitable dans ce secteur du jeu et semble se diriger vers une saison plus sereine que la précédente si les performances se maintiennent à ce niveau.

L’homme du match. Ante Bukvic. Solide comme un roc l’ex-Differdangeois pour son retour sur la pelouse d’Oberkorn. Sa cohabitation avec Cabral dans l’axe de la défense hammoise se révèle précieuse pour les siens.



Rafael Monteiro échappe à Gonçalo Almeida.

Photo: Ben Majerus

FC Differdange 03 - RM Hamm Benfica 0-0

Parc des sports d'Oberkorn, pelouse en bon état, arbitrage de M. Morais assisté de MM. Da Costa et Mateus Santos, 479 spectateurs payants. Mi-temps: 0-0.

Corners: 10 (6+4) pour le FCD03; 4 (3+1) pour le RMHB.

Cartons jaunes: Bettmer (45e, faute sur Gomes), Franzoni (90e) pour le FCD03; Teixeira (35e, faute sur Holter), Gomes (43e) pour le RMHB.

FC DIFFERDANGE 03 (4-1-4-1): Weber; Franzoni, Vandenbroeck, Siebenaler, Jänisch (cap.); Holter; Almeida (46, Hamzaoui), Bettmer (46e, Fleurival), Caron (81e, Rodrigues), Amri; Perez.

Joueurs non utilisés: Jackson.

Entraîneur: Pascal Carzaniga.

RM HAMM BENFICA (4-2-3-1): Alves; Pereira (cap.), Bukvic, Cabral, Andrade; Gomes, Monteiro; Yao (81e, Grivel), Da Mata, Teixeira (69e, Deligny); Mokrani.

Joueurs non utilisés: Rodrigues, Correia, Lima.

Entraîneur: Dan Santos.

Réactions

Tom Siebenaler (FCD03): "Il n'a manqué que les buts. Il n'y a pas eu énormément d'occasions pour les deux équipes. Finalement c'est frustrant ce 0-0 même si on a eu une grosse occasion en deuxième mi-temps. Il a manqué peut-être la niaque pour faire la différence ce soir".

Dan Santos (RMHB): "On a eu un peu de réussite, le match aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre. Ce point n'est pas volé du tout, c'est même un bon match nul".