Pas de vainqueur dans un derby de folie entre la Jeunesse et le Fola (3-3). Dudelange a repris la tête du classement à la faveur de son succès contre le Titus Pétange (2-1). Differdange a distancé l'US Esch (4-1) pour les débuts de Malouda au Luxembourg.

Par Christophe Nadin

Leader virtuel pendant la trêve, le F91 revoit désormais son nom en tête du classement de la BGL Ligue après sa victoire contre le Titus Pétange. Turpel a inscrit les deux buts locaux avant que Gashi ne réduise la marque en fin de rencontre.



La Jeunesse et le Fola ont débuté officiellement leur saison après... 45 minutes. Frank Bourgnon a estimé la surface de jeu de La Frontière praticable malgré le petit rectangle côté "rue du Stade" gelé et recouvert d'un sable dur.



Le rectangle qui fait polémique. Sous le sable, la glace...

Photo: Christophe Nadin

La Jeunesse a pris l'avantage à la fin d'une première période pauvre en occasions et polluée par beaucoup trop de déchets.

La seconde allait offrir du spectacle aux 1.500 spectateurs avec des buts, des cartons, de l'engagement et une polémique.

Ryan Klapp s'est offert un triplé, Stumpf a marqué deux buts alors qu'il n'en avait inscrit qu'un avant la trêve et Todorovic a permis aux Bianconeri de prendre un point sur un centre de Adler. De la tête? De la main? Les discussions ont fait rage et légèrement pourri un match fair-play jusque-là. Frank Bourgnon a accordé le but.



Les deux équipes auraient pu revendiquer les trois points. Le nul est logique mais laisse un goût amer aux visiteurs qui se sentent floués.



Differdange a distancé l'US Esch après la pause alors que Médri avait répondu à Perez en première période. Siebenaler puis encore Perez à deux reprises ont permis au FCD03 de revenir dans la course au podium alors que Florent Malouda a fait ses grands débuts dans le championnat grand-ducal.

Florent Malouda a disputé son premier match officiel pour Differdange face à l'US Esch.

Photo: Manu Da Luz

L'US Hostert a recommencé son championnat comme il l'avait débuté. Tambour battant. Hartmann avait porté Rosport au commandement, devenant le premier buteur de l'année, mais le promu a inversé la tendance. Mura a permis à ses couleurs de revenir au score juste avant la pause et Bouchitbi, la nouvelle recrue, s'est offert un doublé en neuf minutes qui permet à son club de se mettre encore un peu plus au chaud alors que le Victoria, lui, reste à une bien inconfortable place de barragiste.

Le derby de la capitale a vu le Racing sauvé un extremis un point grâce à Nakache en fin de match. Menés sur un but de Bukvic, les visiteurs auraient pu revendiquer les trois points au Cents. Le RM Hamm Benfica voit Hostert lui passer devant et Differdange le rattraper.

Paulo Arantes intervient devant Kevin Nakache dans le derby de la capitale.

Photo: Stéphane Guillaume

Les deux derniers sont restés collés au sol. L'US Esch à Differdange et Strassen à Mondorf. Le club de la cité thermale a enfin battu sa bête noire pour prendre encore un peu plus ses aises au classement général. Runser avait remis les visiteurs sur le bon chemin après le but de Crnomut mais Nabli a sapé le moral de Strassen juste avant le repos avant d'enfoncer le clou en fin de match.

Les résultats

Differdange - US Esch 4-1

Jeunesse - Fola 3-3

Mondorf - Strassen 3-1

Rosport - Hostert 1-3

RM Hamm Benfica - Racing 1-1

Dudelange - Titus Pétange 2-1

Quinzième journée

Samedi à 15h

Progrès - Strassen

Dimanche à 16h

Jeunesse - Dudelange

RM Hamm Benfica - Differdange

Rodange - US Esch

Rosport - Titus Pétange

Racing - Fola

Hostert - Mondorf