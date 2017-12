(LW). - Quatrième changement d'entraîneur en BGL Ligue cette saison: après Strassen, le Fola et le Racing, c'est au tour de l'Union Titus Pétange de se séparer de son coach, Manuel Correia (41 ans), qui était en poste depuis le mois de novembre 2016.



Pour des raisons professionnelles, Manuel Correia n'est plus en mesure d'assumer à l'avenir la charge d'entraîneur à Pétange



Un peu plus d'un an après son arrivée - il avait succédé à Paolo Amodio en novembre 2016 -, Correia quitte donc le club pétangeois, qui occupe la 9e place au classement de BGL Ligue avec 15 points récoltés en 12 matches. L'Union Titus n'a plus joué de match depuis le 26 novembre, et le spectaculaire match nul 3-3 à la Jeunesse.



L'Union Titus souhaite enrôler dans les prochaines semaines un entraîneur à temps plein, entièrement investi dans la gestion sportive du groupe, chose que Manuel Correia ne pouvait complètement assumer en raison des permanences que réclame sa profession d'électricien.