Vingt-huit buts ont été inscrits au cours de la douzième journée de BGL Ligue. Grâce à son doublé face à l'US Esch, Omar Er Rafik a rejoint Dave Turpel, son coéquipier. De son côté, Julien Jahier est revenu seul à la deuxième place du classement avec neuf réalisations. Pour rappel, Alexandre Karapetian est suspendu.



Le classement après la 12e journée

13 buts: Karapetian (Progrès)



9 buts: Jahier (Racing) +2,

8 buts: Cissé (Titus Pétange), N'Diaye (Jeunesse), Perez (FCD03)

7 buts: Er Rafik (F91) +2, Hadji (Fola), Turpel (F91) +1

6 buts: Drif (Hostert), Seydi (Fola) +1, Sinani (F91),



5 buts: Almeida (FCD03), Banza (Titus Pétange), Kyereh (Jeunesse) +1, Mokrani (RM Hamm Benfica), Shala (Racing) , O. Thill (Progrès)

4 buts: Bettmer (FCD03), Karayer (Progrès) +1, Lascak (Rosport), Menaï (Rodange), Pomponi (Hostert) +1, Stolz (F91), S. Thill (Progrès), F. Yao (RM Hamm Benfica)

3 buts: Boulahfari (Rodange) +1, Crnomut (Mondorf), Da Mata (RM Hamm Benfica), Françoise (Progrès), Hartmann (Rosport), Kurz (Rosport), Pokar (F91) +1, Schneider (Progrès) +2, Schulz (Strassen), Touré (Mondorf) +1

2 buts: E. Agovic (Strassen), Amri (FCD03), Bekkouche (Mondorf), Dallevedove (Fola), El Guerrab (Rodange), Franzoni (FCD03), Gaspar (Rosport), Heinz (Rosport), Ibrahimovic (F91), Jager (Strassen), Ketlas (Mondorf), Lopes (Fola), Medri (US Esch), Mersch (Fola) +1, Nabli (Mondorf), Nakache (Racing) +1, Sinani (Mondorf), Soares (Jeunesse) +1, D. Stumpf (Hostert), Teixeira (RM Hamm Benfica) +1

1 but: Adler (Jeunesse), Bahovic (Rodange) +1, Bartsch (Rosport), Basic (Titus Pétange), Bastos (FCD03) +1, Battaglia (Hostert), Bernard (Fola), Bojic (Titus Pétange), Bukvic (RMHB), B. Cabral (Dudelange), E. Cabral (Mondorf), Caron (Differdange), Crespo (US Esch), Couto Pinto (F91) +1, Cruz (F91), Da Mota (Racing), Delgado (Jeunesse), A. Dervisevic (Hostert), De Sousa (Rodange), Dione (US Esch), Dog (Rodange), Dos Santos (Strassen), Feltes (Rosport), Gomes (RM Hamm Benfica), Garos (F91), Guerra (US Esch), Jordanov (F91) +1, Kirch (Fola), Klapp (Fola), Lapierre (Jeunesse), Malget (F91), M. Martins (Jeunesse) +1, Martins (US Esch) +1, Mélisse (Dudelange), Muharemovic (Fola), Mutsch (Progrès) +1, Osmanovic (Racing), Peters (Hostert), Portier (Jeunesse), Rani (US Esch), Runser (Strassen), Ruppert (Strassen), Saiti (Fola), Silaj (Titus Pétange), Souto (RMHB), Steinbach (Jeunesse), Stumpf (Jeunesse), Suarez (Fola), Todorovic (Jeunesse), Vandenbroeck (Differdange), Wang (Hostert), Watska (Progrès) +1, G. Yao (Rodange), Yéyé (FCD03)