Le classement après la 5e journée



8 buts: Karapetian (Progrès)

7 buts: Jahier (Racing) +1

6 buts: N'Diaye (Jeunesse) +3

5 buts: Drif (Hostert) +2, Perez (FCD03) +2,

4 buts: Cissé (Titus Pétange) +2, Lascak (Rosport), Sinani (F91) +1

3 buts: Er Rafik (F91) +1, Françoise (Progrès), Kyereh (Jeunesse) +1, Menaï (Rodange), Stolz (F91) +2, O. Thill (Progrès)

2 buts: Almeida (FCD03) +2, Bettmer (FCD03), Gaspar (Rosport) +1, Heinz (Rosport), Lopes (Fola) +2, Karayer (Progrès) +1, Mokrani (RM Hamm Benfica), S. Thill (Progrès), F. Yao (RM Hamm Benfica)



1 but: Adler (Jeunesse), Banza (Titus Pétange), Battaglia (Hostert), Bekkouche (Mondorf), Bernard (Fola), Boulahfari (Rodange), Bukvic (RMHB), Crespo (US Esch), Cruz (F91) +1, Dallevedove (Fola), Da Mata (RMHB) +1, Delgado (Jeunesse), De Sousa (Rodange), Dione (US Esch), Dog (Rodange), El Guerrab (Rodange), Franzoni (FCD03), Garos (F91), Hadji (Fola) +1, Jager (Strassen), Ketlas (Mondorf), Kirch (Fola), Malget (F91), Medri (US Esch), Mersch (Fola) +1, Muharemovic (Fola), Nabli (Mondorf) +1, Peters (Hostert), Pokar (F91) +1, Pomponi (Hostert), Portier (Jeunesse), Runser (Strassen), Ruppert (Strassen), Saiti (Fola), Schneider (Progrès), Schulz (Strassen), Shala (Racing), Silaj (Titus Pétange), Steinbach (Jeunesse), Stumpf (Jeunesse), Todorovic (Jeunesse), Turpel (F91) +1, G. Yao (Rodange), Yéyé (FCD03) +1.