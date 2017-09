Joueur d’expérience de l’US Mondorf, Amine Nabli, se livre avant la septième journée de BGL Ligue. Le début de saison compliqué du club, son rôle au sein de l’équipe et ses pronostics sur les matches du week-end, il n’élude aucun sujet.

Propos recueillis par Thibaut Goetz



Amine, comment se passe cette semaine de préparation avant le match contre Rosport?

Comme d’habitude, on se prépare pour ce match important. On a enchaîné deux victoires (avec la qualification en Coupe contre Remich-Bous 2-1) et on sent que le groupe emmagasine de la confiance. On aimerait enchaîner sur un troisième succès surtout contre un concurrent direct.

Est-ce un impératif d’empocher les trois points face à Rosport?

Il ne faut pas se louper, il faut les trois points, et puis on n’a pas encore gagné chez nous. On a des points à rattraper, gagner contre Rodange c’était très bien mais il faut continuer contre Rosport, c’est vraiment un match à six points.

Comment vous expliquez ce début de saison difficile?

Il y a eu un renouvellement de l’effectif, alors il faut un temps d’adaptation. Le temps de trouver les repères, les automatismes, c’est normal. Ensuite, c’est vrai que notre calendrier n’était pas favorable, on a joué les gros dès le début. Ce qui est bien maintenant c’est qu’on affronte des équipes à notre niveau, si notre état de forme est bon. Il ne faut pas regarder en arrière mais devant nous.

Après la victoire contre Rodange vous avez dû pousser un sacré «ouf» de soulagement non?

Oui car on n’a pas eu de réussite pendant ce match. Il faut qu’on travaille notre efficacité devant le but, c’est une victoire qui fait du bien ça permet de rattraper les points perdus à domicile.

Délivrer l’équipe à la 90e minute, ça a dû vous faire du bien aussi?

Ça fait un moment que je joue à Mondorf, je fais partie des anciens. Cette année, on a beaucoup de jeunes et il faut les encadrer. Il a fallu puiser pour inverser la mauvaise tendance dans laquelle nous étions installés. C’est tombé sur moi mais cela aurait pu être quelqu’un d’autre.

Cela semble plus compliqué pour vous à domicile, comment l’expliquez-vous?

C’est vrai qu’on a plus de mal à domicile alors que c’était notre force les années précédentes. Il y a beaucoup de nouveaux dans l’équipe et les adversaires nous attendent plus. Notre style de jeu a évolué aussi, on a des joueurs qui sont plus fait pour faire le jeu maintenant. La transition ne se fait pas du jour au lendemain. Une fois que la mécanique sera bien huilée, je pense qu’on pourra faire mal.

Mondorf est l’attaque la moins prolifique de BGL Ligue avec l’US Esch (4 buts seulement). Quelle est la clé pour retrouver le chemin des filets? La confiance?

C’est un peu exceptionnel car deux de nos attaquants ont vraiment un quotidien pas facile. Ils sont livreurs et ils font 300 kilomètres par jour (Touré et Barbosa). Ce n’est pas évident pour eux, il leur faut plus de confiance mais ils sont en train de la retrouver. Ils vont vraiment nous aider. Ce sont de grands attaquants sur lesquels on peut s’appuyer pour fatiguer les défenseurs adverses. C’est un nouveau rythme pour eux et une fois qu’ils retrouveront la forme ça va donner plus d’options au coach.

Les pronos d’Amine Nabli pour la 7e journée de BGL Ligue



Vendredi à 20h:



Jeunesse - Rodange 3-0

Samedi à 18h:

Mondorf - Rosport 2-0

Dudelange - Progrès 1-1

US Esch - Fola 1-3

Pétange - Strassen 0-0

Samedi à 19h:



Differdange - Racing 3-1



Dimanche à 16h:



RH Hamm Benfica - US Hostert 1-1