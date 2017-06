(DH) - Grand artisan du titre de champion de Division d'Honneur avec Amnéville, Greg Adler (28 ans), qui avait été prêté par le F91 Dudelange, quitte le club promu en National 3. L'ex-attaquant ou milieu de terrain offensif de l'US Hostert s'offre un nouveau challenge en rejoignant la Jeunesse Esch comme il l'a dernièrement annoncé à ses partenaires du CSO.

«Je suis très content de retrouver le Luxembourg même si je quitte le club où j'ai commencé à l'âge de quatre ans, mon club de cœur, et un super groupe qui a réalisé une très belle saison. Le club méritait de remonter et je suis fier d'avoir participé à cette aventure», commente le joueur qui a été beaucoup sollicité.



«J'ai choisi la Jeunesse parce que c'est un club qui compte au Luxembourg, avec un beau palmarès, un beau terrain et un coach qui a eu un discours qui m'a séduit. Si Dudelange n'avait pas voulu que j'y aille, ça aurait été compliqué surtout que j'ai besoin d'avoir du temps de jeu. Mais mes objectifs ne seront pas personnels, ils seront sur le plan collectif avec l'ambition d'accrocher un meilleur classement que la saison qui vient de se terminer et si possible de rester au plus près des équipes de tête.»

Un renfort de choix pour la formation entraînée par Marc Thomé qui pourrait récupérer Romain Ney dans le sillage d'Adler et qui mettra Frank Devas et Kevin Sommer en concurrence pour le poste de gardien. Agé de 27 ans, ce dernier a été formé au Racing Club de Strasbourg et a transité par Bleid et le RM Hamm Benfica (2011-2012) avant de retourner en Alsace, à Bisheim puis à Mulhouse.