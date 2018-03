BGL: Guy Tapé: «Ribeiro a fait trop confiance aux joueurs»

Après un bon début de saison, Rodange est complètement rentré dans le rang. Sous l'impulsion de leur nouveau coach Domenico Micarelli, les promus comptent bien inverser la tendance. «On doit trouver la tactique qui nous permettra d'encaisser moins tout en restant efficace offensivement», avance Guy Tapé (25 ans), le taulier de l'entrejeu des Coalisés.

Guy Tapé (25 ans), le taulier de l'entrejeu des Coalisés.

Guy, Rodange n'a pas encore disputé la moindre minute de jeu en 2018, impatient d'en découdre enfin?

Cela me démange et c'est même dérangeant pour nous. Toute l'équipe a envie de se lancer, de commencer. On travaille pratiquement tous les jours, c'est dommage d'être dans cette situation, on doit prendre notre mal en patience. Pour être honnête, j'ai quand même un doute sur la tenue de la rencontre de dimanche.



Devoir s'entraîner toute la semaine et préparer une rencontre sans être certain de la disputer, c'est une situation qui est très difficile à gérer.

C'est très délicat, tout le groupe est sur le qui-vive, nous avons également fait une bonne préparation hivernale et les conditions climatiques nous empêchent de le démontrer. Nous avons livré une bonne rencontre amicale face au Progrès, il y a quinze jours, mais nous n'avons pas eu la chance d'enchaîner à cause de la météo. Je crains que ce soit encore le cas pour ce week-end.

Le mercato de Rodange a été marqué par un changement d'entraîneur, constatez-vous une différence entre Séraphin Ribeiro et son successeur Domenico Micarelli?

Ils ont une façon de travailler qui est complètement différente. Domenico insiste énormément sur le positionnement défensif et le contre. En priorité, on défend ensemble, en bloc, bien groupé pas forcément dans notre partie de terrain mais avec l'intention de couper les lignes adverses. L'idée est de se projeter le plus rapidement vers l'avant car Rodange dispose d'éléments offensifs de qualité. Séraphin et Domenico ont deux approches différentes mais ils ont la même passion.

Il est vrai que la défense rodangeoise n'est pas un gage de sécurité depuis le début de saison.

On n'aligne pas la meilleure défense de la Ligue c'est clair, les chiffres parlent d'eux-mêmes. On en prend 7 à Dudelange, 2 à Hamm alors que nous menons 2-0, 2 à Strassen alors qu'on est devant, pareil à Rosport (1-0) avant de concéder l'égalisation. Contre Mondorf, on a encaissé un but à la dernière minute... Ce n'est pas normal d'aligner une attaque efficace et de présenter une défense peu fiable. Avec le coach, on se doit de trouver un juste milieu, de rééquilibrer ces chiffres, de trouver la tactique qui nous permettra d'encaisser moins tout en restant efficace offensivement.



Pour son retour parmi l'élite, Rodange a signé un très bon début de saison avant de plonger au classement, avez-vous une explication?

Notre dernier succès date de la venue de Differdange (2-1, le 14 août), justement notre prochain adversaire. On a connu deux visages. Tout avait bien commencé, on restait sur une bonne préparation, un excellent stage à Houffalize et on a enchaîné de suite avec des résultats positifs. La plupart du groupe ne connaissait pas le championnat, cela a joué dans notre motivation. La défaite à Dudelange a marqué un coup d'arrêt. On ne doit pas oublier que Rodange est un petit club, on essaye de construire quelque chose avec nos qualités mais cela n'a pas suffi sur le long terme. Nous sommes retombés dans nos travers, c'est vraiment dommage. Inconsciemment, le groupe a peut-être eu la grosse tête, Rodange s'est vu trop beau. On a connu deux visages durant ce premier tour. C'était le jour et la nuit.



Un manque d'expérience dans ce groupe?

Oui. Certains éléments ont découvert la BGL Ligue tout comme notre coach (Séraphin Ribeiro) au contraire de Hostert par exemple. Henri Bossi est un entraîneur d'expérience, il connaît la compétition, pour moi, c'est un des meilleurs coachs du pays. Quand Rodange ne joue pas, je le vois souvent dans les tribunes avec son carnet. A Rodange, Séraphin, qui est un excellent entraîneur, a sans doute fait trop confiance aux joueurs et quand il y avait de la nonchalance, il n'a pas pu resserrer la vis, tout le monde ne s'est pas remis en question.



A la décharge de votre ancien coach, le noyau rodangeois n'est pas le plus étoffé de la Division Nationale.

Notre cadre est très limité et quand on regarde les participations des joueurs, nous sommes plusieurs titulaires à avoir enchaîné les matches. La fatigue s'est sans doute installée, il y a eu aussi des soucis privés pour certains, les changements apportés dans l'équipe n'ont pas toujours apporté les résultats espérés. C'est sans doute pour cette raison, qu'il a conservé sa confiance au même groupe. On a fait ce qu'on a pu. Je pense que Rodange avait besoin d'éléments supplémentaires qui nous auraient permis de grappiller l'un ou l'autre point.



Justement vous évoquez des renforts, comment s'est passée l'intégration de Lassana Diakhaby qui est arrivé cet hiver en provenance de Virton?

C'est un garçon qui est passionné de football. L'équipe avait besoin d'un tel renfort, il est polyvalent, à gauche à droite ou dans l'axe. C'est un plus pour notre défense. Malgré ses 22 ans, il va nous apporter de la sérénité, c'est un élément combatif qui doute rarement. Il est passé par Angers, c'est un jeune élément qui a du métier.



Un petit mot sur la rencontre qui vous attend dimanche à Differdange (14h30)?

On sait comment les Differdangeois vont jouer, ils disposent d'une bonne assise défensive, des éléments d'expérience comme Malouda et un Perez qui a retrouvé le chemin des buts. De notre côté, nous devons plus nous focaliser sur notre jeu que sur l'adversaire. On doit aborder ce match avec une grosse motivation et ne pas commencer comme au match aller. Nous avions gagné mais nous avions eu de la réussite car lors des premières minutes, Differdange aurait pu mener 0-3 en l'espace de quelques minutes. Notre gardien nous avait sauvés dans ce match avant que Menaï et De Sousa ne fassent la différence offensivement.



